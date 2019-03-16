Юлия Началова умерла: первая реакция звезд

16 марта стало известно о смерти российской певицы Юлии Началовой, которая несколько дней боролась за жизнь в одной из московских клиник.

О трагедии сообщила ее представитель Анна Исаева на своей странице в Instagram. Началова ушла из жизни в окружении семьи и близких. Они находились с ней в больнице до последнего.

OBOZREVATEL собрал для вас первую реакцию звездных друзей Началовой, которые до последнего надеялись на чудо.

"Я не представляю, как можно осозновать, что ее нет с нами. Она всегда была внимательная и отзывчивая, улыбчивая, душевная. Я только недавно говорила с ее близкими, можно ли помочь, можно ли что-то сделать — была некая надежда, что все будет хорошо", — рассказала певица Диана Гурцкая, которая дружила с ней с молодости, передает издание 360.

"Я только эту информацию узнал. Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Для меня это шок", — сказал радиостанции "Говорит Москва" музыкант и первый муж Началовой Дмитрий Ланской.

"Юля была очень светлой, чистой, веселой девочкой. У неё всегда был веселый голос. Она даже о своих проблемах говорила без уныния", — рассказала певица Наталья Подольская, передает телеграм-канал LIFE SHOT.

Другие звезды выражали свое горе в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Началовой рассказал, что предварительно девушка умерла из-за абсцесса – гнойного воспаления тканей.

Певица в последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа Юлия была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

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