Юлия Началова умерла: первая реакция звезд

16 марта стало известно о смерти российской певицы Юлии Началовой, которая несколько дней боролась за жизнь в одной из московских клиник.
О трагедии сообщила ее представитель Анна Исаева на своей странице в Instagram. Началова ушла из жизни в окружении семьи и близких. Они находились с ней в больнице до последнего.
OBOZREVATEL собрал для вас первую реакцию звездных друзей Началовой, которые до последнего надеялись на чудо.
"Я не представляю, как можно осозновать, что ее нет с нами. Она всегда была внимательная и отзывчивая, улыбчивая, душевная. Я только недавно говорила с ее близкими, можно ли помочь, можно ли что-то сделать — была некая надежда, что все будет хорошо", — рассказала певица Диана Гурцкая, которая дружила с ней с молодости, передает издание 360.
"Я только эту информацию узнал. Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Для меня это шок", — сказал радиостанции "Говорит Москва" музыкант и первый муж Началовой Дмитрий Ланской.
"Юля была очень светлой, чистой, веселой девочкой. У неё всегда был веселый голос. Она даже о своих проблемах говорила без уныния", — рассказала певица Наталья Подольская, передает телеграм-канал LIFE SHOT.
Другие звезды выражали свое горе в Instagram.
Мы, к сожалению, мало общались с Юлией Началовой. Нас свёл канал "Россия", и мы вместе вели две-три программы на День Святого Валентина. Она осталась в моей памяти очень воспитанной, приветливой, удивительно приятной женщиной. Была прекрасной партнёршей. Бесконечно жаль, что такая талантливая, красивая, молодая женщина ушла... Могла бы ещё много лет жить и работать, радовать себя и всех. #юлияначалова
Умерла Юля Началова. Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек. Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о её тяжёлом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались - смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слёз. #юляначалова
Как сообщал OBOZREVATEL, отец Началовой рассказал, что предварительно девушка умерла из-за абсцесса – гнойного воспаления тканей.
Певица в последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа Юлия была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.
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