"Явный перебор!" Полуголую Глюкозу пристыдили за откровенные фото

Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) попала под шквал критики со стороны поклонников из-за дерзкого наряда.

Артистка сфотографировалась в откровенном купальнике, который практически не прикрывает ее тело. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте Глюкозы.

Фанаты певицы бурно отреагировали на столь пикантный образ. Многие отметили, что, несмотря на отличную фигуру, наряд артистки - явный перебор.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 17 Июл 2018 в 4:36 PDT

"Твоему мужику не стыдно за тебя?" - резко отметили в комментариях поклонники.

"Что за безвкусица? Фотографировалась бы уже голой", - пристыдили певицу, добавив, что скоро она может остаться без мужа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Глюкоза поделилась фотографией в латексном купальнике.