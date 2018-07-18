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СпортLady

"Явный перебор!" Полуголую Глюкозу пристыдили за откровенные фото

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Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) попала под шквал критики со стороны поклонников из-за дерзкого наряда.

Артистка сфотографировалась в откровенном купальнике, который практически не прикрывает ее тело. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте Глюкозы.

Фанаты певицы бурно отреагировали на столь пикантный образ. Многие отметили, что, несмотря на отличную фигуру, наряд артистки - явный перебор.

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"Твоему мужику не стыдно за тебя?" - резко отметили в комментариях поклонники.

"Что за безвкусица? Фотографировалась бы уже голой", - пристыдили певицу, добавив, что скоро она может остаться без мужа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Глюкоза поделилась фотографией в латексном купальнике.

Персона
Наташа Ионова (Глюк’оZа)
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