''Явно не просто фанатка'': MELOVIN взбудоражил сеть снимком с новой ''возлюбленной''

Популярный певец, представитель Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2018" MELOVIN (Константин Бочаров) ошарашил своих фанов спорным снимком, на котором он изображен с девушкой.

Поклонники артиста приняли ее за новую возлюбленную музыканта, так как на руках у них - одинаковые татуировки, а также MELOVIN весьма загадочно подписал совместный снимок, который опубликовал на своей странице в Instagram.

"И не нужно лишних слов. Если вы понимаете", - двусмысленно отметил артист.

Его фаны принялись угадывать, кем же является девушка Меловину, однако большинство из них решили, что незнакомка - его вторая половинка.

Другие же отметили, что ревнуют любимого певца, но при этом добавили пара выглядит гармонично и красиво.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певец MELOVIN рассказал о печальном опыте в любовных отношениях, из-за которого он теперь не спешит заводить романы.