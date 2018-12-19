''Яблоку негде упасть!'' Известный юморист из КВН рассказал о геях в российской политике

Советский режиссер, легенда КВН и актер Юлий Гусман рассказал о количестве людей с нетрадиционной ориентацией в российской политике.

Так, артист пояснил, что практически все они скрывают личную жизнь, имеют фиктивных супругов, а сам он только поддерживает представителей сексуальных меньшинств. Об этом он рассказал в интервью для "Экспресс-газеты".

"Все знают, что у нас на эстраде, к примеру, яблоку негде упасть – попадет в гея. А сколько их во властных структурах! Все знают, что люди нетрадиционной ориентации имеют фиктивных жен, мужей, детей. Геи были, есть и будут, и они должны иметь те же права, что и все другие люди", – высказался Гусман.

Woman.Ru

Он также отметил, что является противником ущемления и унижения ЛГБТ, поскольку считает это недопустимым в современном обществе.

"Я считаю, что чморить и унижать людей за то, что они по-другому ласкаются – бред сумасшедшего. В этом унижении я вижу гигантскую фальшь и цинизм общества", – подытожил Гусман.

СтарХит

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал о богатствах своего коллеги и бессменного ведущего юмористической телеигры Александра Маслякова. Так, Гусман отметил, что у семейства Масляковых действительно есть дом-дворец, квартиры и дорогие иномарки, но все это было заработано честным путем.

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