"Я жив": стало известно об инциденте с солистом "Время и Стекло"

Солист популярных в Украине поп-групп "Время и Стекло" и MOZGI Алексей Завгородний (Позитив) травмировался во время съемок нового клипа.

В понедельник, 23 апреля, на личной странице исполнителя в Instagram появились фото и первые детали с места инцидента.

Судя по всему, по сюжету ролика, Позитив должен был исполнить опасный трюк - проехаться на мотоцикле, встав ногами на сидение. Как можно рассмотреть на фото, музыкант использовал страховку, однако в одном из дублей он таки не удержался на байке.

Фото: instagram.com/positiff

Фото: instagram.com/positiff

Музыкант, который отказался от услуг каскадера и принял решение исполнять трюк самостоятельно, поделился несколькими фото, на которых запечатлен с ссадинами и свежими ранами на лице.

"Отличное начало недели. Съемка клипа, незабываемые впечатления и супер експириенс. Я жив и полон сил, пару новеньких шрамов – ну и все! Песня и клип теперь точно станут топовыми – не зря же я падал! Берегите себя", - обратился он к подписчикам.

Фото: instagram.com/positiff

Фото: instagram.com/positiff

Фото: instagram.com/positiff

На снимках можно также рассмотреть обеспокоенную съемочную команду, солистку "Время и Стекло" Надю Дорофееву.

Пост Позитива собрал в соцсети более 8 тыс. лайков. Певца также призвали беречь себя и пожелали скорейшего выздоровления.

Фото: instagram.com/positiff

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