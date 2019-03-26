"Я же сейчас везде": Зеленский снялся в пародии на клип Каменских. Яркое видео

Украинский комедийный проект "Чоткий Паца" снял яркую пародию на нашумевший клип Насти Каменских (NK) "Попа как у Ким", в которой также принял участие кандидат в президенты Украины, основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.

Так, в ролике высмеяли работу гадалки, которая "пророчит будущее" за деньги, в частности, рассказывает, каким будет муж у ее клиентки, сравнивая его с Олегом Винником и Зеленским. Видео опубликовано на YouTube-канале "Чоткого Пацы" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Согласно сюжету пародии, "потомственная ясновидящая" Татьяна за материальное вознаграждение обещает, что у девушки будет "мужчина мечты": "рейтинг как у Зе, якшо повезе ... Зверху майже Винник, а знизу – Каньє Вест".

Пародия на клип Каменских "Попа как у Ким" YouTube (скриншот из видео)

Зеленский также появляется в кадре, и на вопрос "Как вы тут оказались?" он отвечает: "Я же сейчас везде. Ладно, мне пора".

Пародия на клип Каменских "Попа как у Ким" YouTube (скриншот из видео)

"Подождите, вы же моя судьба!" – говорит шоумену девушка, которая пришла к гадалке, на что тот парирует: "Судьба или не судьба, узнаем в воскресенье", таким образом делая отсылку к президентским выборам, первый тур которых пройдет 31 марта 2019 года.

Пародия на клип Каменских "Попа как у Ким" YouTube (скриншот из видео)

"Эту пародию мы решили посвятить всем жертвам гадалок, экстрасенсов и прочих псевдомагов. К сожалению, такой "бизнес" активно процветает в нашей стране, люди отдают все свои деньги в надежде решить свои проблемы. "Чоткий Паца" отмечает: клип носит лишь развлекательный характер, отражает сатирический взгляд на тему, и мы ни в коем случае не хотели никого обидеть", – подчеркнули в свою очередь авторы пародии.

Пародия на клип Каменских "Попа как у Ким" YouTube (скриншот из видео)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее артисты студии "Квартал 95" рассмешили пользователей сети серией роликов о "подкупе на выборах" с помощью гречки, где также пошутили над основателем "Квартала" Владимиром Зеленским.

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