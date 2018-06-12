УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

"Я вас люблю": Лобода "кинула" украинцев

1.7тЧитать новость на украинском

Опальная украинская певица Светлана Лобода, заявившая прежде, что стремится быть "звездой номер один" не только в Украине и России, объявила гастрольный тур на ближайшие несколько месяцев, в рамках которого посетит города РФ и Турции, однако не даст ни одного концерта в родной стране.

Соответствующий график выступлений опубликован на официальном сайте исполнительницы. Даты расписаны до конца октября 2018 года, в эти дни Лобода запланировала "космическое шоу" в центре Москвы.

О грядущем туре певица сообщила и на личной странице в Instagram.

"Я вас люблю. Скоро увидимся в туре! А в октябре - в Крокусе", - упомянула артистка о московском клубе.

Новости
Запрещенная СБУ российская звезда запела в Крыму на украинском

К своему посту лобода добавила ролик, состоящий из эпизодов ее выступлений.

"А Украина?", "Когда в Украине?" - стали интересоваться в комментариях, которые певица оставила без внимания.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Светлана Лобода ответила на вопрос об отце ребенка.

Персоны
Светлана ЛободаСветлана Лобода (LOBODA)
Объекты
соцсетиInstagram
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Васильев Миша
Васильев Миша
Молодец
Ответить
0
0

Наши блоги