"Я вас люблю": Лобода "кинула" украинцев

Опальная украинская певица Светлана Лобода, заявившая прежде, что стремится быть "звездой номер один" не только в Украине и России, объявила гастрольный тур на ближайшие несколько месяцев, в рамках которого посетит города РФ и Турции, однако не даст ни одного концерта в родной стране.

Соответствующий график выступлений опубликован на официальном сайте исполнительницы. Даты расписаны до конца октября 2018 года, в эти дни Лобода запланировала "космическое шоу" в центре Москвы.

О грядущем туре певица сообщила и на личной странице в Instagram.

"Я вас люблю. Скоро увидимся в туре! А в октябре - в Крокусе", - упомянула артистка о московском клубе.

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К своему посту лобода добавила ролик, состоящий из эпизодов ее выступлений.

"А Украина?", "Когда в Украине?" - стали интересоваться в комментариях, которые певица оставила без внимания.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Светлана Лобода ответила на вопрос об отце ребенка.