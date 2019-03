"Я разрушен, концертов не будет": легендарный Мик Джаггер сообщил о болезни

Культовые британские рокеры The Rolling Stones отменили 17 своих концертов по США и Канаде.

Причиной послужили проблемы со здоровьем у фронтмена коллектива Мика Джаггера. Об этом певец сообщил на своей странице в Twitter, добавив что он "опустошен и разрушен" из-за отмены тура по Америке.

Джаггер также принес извинения всем поклонникам группы, которые уже приобрели билеты.

"Я опустошен, мне очень жаль всех наших поклонников в Америке и Канаде, которые купили билеты. Я сам ненавижу, когда приходится так подводить людей. Из-за недомогания я вынужден отменить поездку, но обещаю, что буду очень усердно работать, чтобы вернуться на сцену как можно скорее", – посетовал музыкант.

Отметим, на официальной странице группы информацию о болезни Мика Джаггера подтвердили, однако не уточнили, что именно случилось с их лидером.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.