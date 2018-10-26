''Я предала семью'': сбежавшая подруга Януковича засветилась на КремльТВ с признанием

Народная артистка Украины, экс-нардеп от "Партии регионов" и приближенная к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу певица Таисия Повалий сделала откровенное признание во время выступления на кремлевском телеканале "Россия 1".

Так, скандальная исполнительница рассказала о том, как предала семью и сбежала к мужчине, от первого мужа, Владимира Повалий. Об этом шла речь в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", выпуск которой опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

С первым супругом Повалий познакомилась еще будучи студенткой - в 17 лет. Пара начала жить вместе. Спустя 11 лет, когда певице исполнилось 28, она встретила Игоря Лихуту - своего нынешнего супруга.

Таисися Повалий в студии канала "Россия 1" Скриншот из видео

"Я предала свою семью. От любви мне снесло голову, и я ничего не могла с собой поделать", - поделилась Таисия. Примечательно, что тогда они с Владимиром воспитывали совместного сына Дениса. При чем маленький Денис очень тяжело пережил новость о разводе.

Повалий также отметила, что каждый раз, когда она вспоминает о расставании со своим первым мужем, на ее глаза наворачиваются слезы, так как ей неприятно обсуждать эту историю. В свое оправдание Таисия о романе с Лихутой сказала: "Я никогда не думала, что смогу еще так полюбить".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Таисия Повалий, активно выступающая в РФ, стала жертвой насмешек со стороны фанатов, показав им видео со съемок на скандальном телеканале "Интер".