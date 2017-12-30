"Я похудел в два раза": победитель "Х-Фактора" дал откровенное интервью

Победитель четвертого сезона вокального шоу "Х-Фактор" Александр Порядинский, который похудел в два раза, рассказал, что его мотивировало к этому, а также поделился творческими планами на ближайшее будущее.

Об этом шла речь в его эксклюзивном интервью "Обозревателю".

- Александр, вы стали победителем "Х-Фактора" в довольно юном возрасте и вот в 2018 году вам исполнится 20 лет. Расскажите о переменах в вашей жизни за эти годы?

- Перемены, конечно, произошли. На шоу я был юным парнем, который восторгался масштабами проекта, очень хотел быть достойным участником шоу, чтобы гордились родители. Я верил в триумф, но, знаете, не повторял характерные мантры в стиле "Александр Порядинский – победитель "Х-Фактор". Я просто занимался любимым делом и был благодарным за возможность стоять на сцене перед всей страной.

Даже сейчас, спустя годы, слабо верится, что такое чудо случилось со мной, и Украина поддержала мой голос. После финальных эфиров начались гастроли, новое ощущение себя, узнавание со стороны людей. К счастью, изменения вокруг не повлияли на мой внутренний мир – я все тот же Саша, который трудится, верит и ежедневно старается быть лучше себя вчерашнего.

Из основного – я закончил школу и поступил в ХГАК, как вы можете увидеть – похудел почти на 70 кг, активно занимаюсь спортом и придерживаюсь здорового питания. Не прекращал гастрольную деятельность – объездил полстраны. Я пою те песни, которые мне нравятся, в репертуаре есть специально написанные для меня хиты. Теперь я куда увереннее выхожу к зрителю на различных площадках и, главное, продолжаю жить мечтой.

Александр Порядинский Пресс-служба Александра Порядинского

- Еще на шоу вы называли "примером идеального артиста" Аллу Пугачеву и Майкла Джексона. Кто сейчас является для вас кумиром?

- Да, несомненно, Алла Пугачева и Майкл Джексон остались для меня великими артистами, но по истечению времени мои музыкальные вкусы менялись и развивались. Сейчас я с удовольствием слушаю и равняюсь на Il Divo, Il Volo, Andrea Bocelli, Alessandro Safína. Это не типичные вокалисты, которые звучат в плейлисте у моих сверстников, но будучи музыкантом, оперное исполнение и смысловые композиции в моем творчестве играют огромную роль.

Александр Порядинский Пресс-служба Александра Порядинского

- Кроме вокальных данных вы еще являетесь автором песен. Пишете композиции исключительно для себя или дарите/продаете коллегам по сцене?

- Я пишу песни, правда, пока для себя и "в стол". Еще не родился тот хит, который был бы достоин моих слушателей. Хочется выдавать качественный и профессиональный контент, конкурентный с сегодняшними треками. Поэтому я над этим усиленно работаю, учусь. Важно пережить яркую эмоцию и преобразовать ее в текст и музыку, такое серьезное дело доверяю исключительно специалистам.

Александр Порядинский Пресс-служба Александра Порядинского

- В вашей семье пятеро детей, вы – самый младший. Поменялось ли сейчас позиционирование, ведь вы, наверняка, немало помогаете родным, учитывая перемены в вашей творческой жизни?

- Я как был самым младшим ребенком в семье, так и остался. Помогаю, конечно, это же мои родные люди. Я очень рад возможности быть полезным и в какой-то мере быть опорой маме.

Александр Порядинский Пресс-служба Александра Порядинского

- Невозможно не заметить изменений в вашей внешности – вы сбросили вес. Как вам это удалось? Есть секреты?

- Секретов нет – просто важно пересмотреть рацион питания и полюбить спорт. Артист должен всегда быть в тонусе и ощущать себя бодрым. Я похудел в два раза благодаря тренировкам в зале (три раза в неделю) и отказа от сладкого, мучного, жаренного. Поставил установку – понравиться себе в зеркале и чувствовать себя здоровее – и начал пахать. Хотя, секрет все-таки есть – это ежедневные утренние прогулки на свежем воздухе по 45 минут и здоровый сон.

- Следите ли вы за новым сезоном проекта "Х-Фактор"?

- Да, изредка, когда позволяет график работы. Мне нравится новый состав судей – очень гармоничны Олег Винник, Андрей Данилко, Дмитрий Шуров и Настя Каменских. Ребята из группы "KAZKA" интересные, заметил их после песни "Свята". Каждый год талантливые люди заявляют о себе – подобные шоу реальный шанс быть услышанным.

Александр Порядинский Пресс-служба Александра Порядинского

- Каким будет 2018 год для Александра Порядинского – что готовите для поклонников?

- В первую очередь – это сольный концерт к моему юбилею. 6 февраля в одном из столичных концерт-холлов состоится программа к моему 20-му дню рождения. Подготовка идет полным ходом, так что с удовольствием приглашаю вас на музыкальный праздник. После новогодних выходных представлю свежий трек, написанный поэтом и композитором Андреем Французом. Пока карты раскрывать не буду, но на этот же хит будет снят видеоклип. Январь-февраль расписан – график выступлений уже имеется. Вообщем, 2018 год – время роста, перемен и музыки. Как может быть иначе?