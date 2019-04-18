"Я почти умер": как Женя Галич оказался в тюрьме и нашел там участницу для O.TORVALD

После года молчания украинская рок-группа O.TORVALD выпустила два видеоклипа в один день — "Два Нуль Один Вісім" и "Назовні". Они связаны одной сюжетной линией и посвящены очень тяжелому периоду в жизни группы и ее солиста Жени Галича (чтобы посмотреть, проскрольте новость в самый низ).

Видео появились на официальном YouTube-канале группы. "Наша история далека от глянца, стабильности и дешевого хайпа. Она резкая, нервная, с безудержным характером, срывами, криком. Это первые релизы после летнего перерыва. Важные для нас релизы. За этот год много чего произошло, я почти умер, повзрослел на жизнь... У нас сменилась команда, было сделано много важных выводов и все это повлияло на новый вектор O.TORVALD", — рассказал фронтмен.

Первый клип "Два Нуль Один Вісім" посвящен отцу Галича, которого не стало в ноябре 2018 года. В нем показано, чем занимались участники группы весь год и как собирались вместе.

Вторая работа, "Назовні", более легкая и взрывная. В клипе Галич попадает в тюрьму, где находит барабанщицу Herbi, которая теперь отвечает в группе за грув.

"Никогда не думал, что буду работать с девушкой в рок-группе, но она стала символом начала нового светлой полосы для O.TORVALD. Мы случайно увидели ее видео в интернете и следующий час своей жизни я вообще не помню, ведь все, что мы делали, это пересматривали то, как она виртуозно уничтожает барабаны. Она талантливая, энергичная, зажигательная и не боится выходить за рамки. Поэтому добро пожаловать в семью и надеемся, что вам понравится", — рассказал Галич.

Читайте больше подробностей про непростой год для Галича и группы в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL, которое вскоре появится на сайте.

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