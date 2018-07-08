"Я никому не скажу": известный "профессор" написал лирическую песню

Российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский снял видео на лирическую песню, которую он написал 23 года назад (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца материала).

Певец подчеркнул, что настало время для других песен, и опубликовал видео на YouTube.

"Так получилось, что на радио и ТВ в России крутили лишь мои развеселые и кичовые песни, а люди на концертах все время просили мою лирику. "Я никому не скажу" - это первая лирическая песня за весь мой долгий артистический путь, на которую снято видео. Снято в 2018 году, хотя песне исполнилось 23 года", - объяснил певец.

Он добавил, что хочет, чтобы люди увидели другую сторону его творчества, которая отражает его внутреннее состояние.

"И сегодня для меня политики уже через край, нервов через край, и все равно ничего не изменить, и злые люди продолжают писать историю жизней, так что надо иногда отвлекаться от этой безысходки и давать место музыке", - объяснил музыкант.

Поклонники позитивно оценили композицию и поблагодарили Лебединского за его творчество.

"Браво! До слёз", "очень душевно", "восхитительно", "очень грустно и очень красиво", - написали пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лебединский признался в любви Киеву.