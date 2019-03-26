Я не верю в шоу-бизнес в политике - звезда ''Киборгов'' Вячеслав Довженко

Четверг, вечер. На часах - почти девять, вокруг темно. В лесу на территории киевского ВДНХ сыро и дует прохладный ветер. Здесь в это время канал СТБ снимает финальную сцену сериала "Мы больше, чем я" (рабочее его название - "Женатики"). Главные роли в нем играют Вера Кобзарь и Вячеслав Довженко, известный украинскому зрителю ролями в картинах "Киборги", "Свингеры". За спиной режиссера мы тихо наблюдаем, как актер в свете софитов пытается выбраться из болота - реальной трясины, созданной на площадке. В ней артисту по грудь воды.

На этот вечер мы запланировали интервью. Хотя чего, даже провели его после съемок. Однако позже, к сожалению, узнали, что ввиду технических проблем на записи сохранился лишь финальный блиц нашей беседы - несколько последних минут, на которых Вячеслав Довженко рассказывает о своих страхах, привычках, слабостях и предстоящих выборах президента в Украине. OBOZREVATEL публикует часть интервью с актером, а пока вы читаете, мы договоримся о новой встрече.

Вячеслав Довженко и Вера Кобзарь Фото: пресс-служба СТБ

- У вас наверняка есть свои страхи? Чего вы боитесь?

- Я очень боюсь за своих детей. Очень боюсь. Вот как только я осознал, что они у меня есть, это самый большой страх. Это даже фобия какая-то. Боишься за них каждый день: в каком обществе они, с кем они общаются, что они слышат… каждый день в такой вот гиперответственности находишься.

- Есть что-то такое, чему вы завидуете? Что хотелось бы иметь или уметь?

- Я завидую людям, у которых нет никакого сомнения (улыбается). Знаю людей, которые творят, будут творить и не сомневаются в себе ни на секунду. Вот я им завидую по-настоящему. Я так не умею.

- Когда в последний раз вам было стыдно?

- Сложный вопрос… (задумался). Я довольно вспыльчивый человек. Когда идет какой-то процесс, я бываю резок в своих высказываниях. Потом мне становится стыдно, потому что всегда можно о чем-либо сказать спокойно. Не буду сейчас говорить, когда и где это было, но был недавно такой момент, когда я не совсем корректно объяснил человеку, что вот сейчас можно было бы включиться в процесс, а не быть вне его. Вот за свою вспыльчивость мне бывает стыдно, и очень часто.

Вячеслав Довженко в фильме "Киборги" Фото: 1plus1.ua

- На что легко можете спустить все деньги?

- Не задумываясь спускаю деньги на друзей, а особенно на детей, если мой ребенок убеждает меня, что ему это необходимо. При этом я отдаю себе отчет, что я трезво мыслю. Готов потратить любые деньги. Понимаю, что сейчас этап становления, и у меня в свое время не было такой возможности. А я уже, бывает, поощряю такие "шалости". Не буду говорить, какую последнюю покупку я сделал, но это вызвало смех и у меня, и у моей бывшей жены (смеется). Но я считаю, что иногда такие вещи нужно поощрять, потому что мы становимся личностями. Это все самопоиск человека.

- Вредная привычка, от которой не получается избавиться?

- Я не скажу курение, потому что это мне нравится. Это плохая привычка, но я люблю курить (улыбается). Вот от чего хотелось бы отказаться, так это когда вступаешь в конфликт, от привычки потом этот конфликт доигрывать еще много раз. Когда занимаешься самоедством и доигрываешь этот конфликт даже наедине с собой. Стоит отпустить, забыть, а я буду еще пару дней этим жить, переживать и рисовать разные сценарии. Вот от этого нужно отказываться. Не прибавляет это ни здоровья, ни нервов.

- Имея возможность что-то глобально изменить в мире, что-то одно, что изменили бы?

- Конечно, убрал бы ядерное оружие вообще. Это абсолютно безумная точка воздействия на окружающих. Имея в кармане такую страшную вещь, люди пытаются заставить окружающих себя бояться. Это абсолютное безумие, по-моему. Была бы у меня возможность в одночасье это отменить, даже не задумался бы.

- Через неделю выборы. Пойдете?

- Обязательно.

- Уже определились с кандидатом? Без имен.

- Да.

Вячеслав Довженко и Татьяна Зиновенко Фото: пресс-служба СТБ

- Что вы ожидаете от этого кандидата прежде всего?

- Я ожидаю больше прогрессии в гражданской позиции. Мы сейчас формируем страну, и здесь важно все. Каждый нюанс. То, что мы имеем на сегодняшний день кинематограф - это очень здорово. Имеем вопрос языковой, который снят для чиновников, работников культуры, - тоже очень здорово. Мы должны двигаться дальше, в том же направлении.

- Верите в людей из шоу-бизнеса в политике?

- Вопрос с каверзой? (улыбается). Скажу так, я не верю в шоу-бизнес в политике. Если ты сознательно идешь в политику, не имеет значения, в какой профессии ты пребывал до этого и чем занимался. Но если ты принесешь в политику шоу-бизнес, а у нас его в политике на сегодняшний день хватает, такие вещи я не поощряю.

А на самом деле хочу подчеркнуть другую мысль. Мы вот сейчас очень заострены на выборах президента, а грядут выборы в парламент. И люди сейчас с таким азартом включились в игру президентских выборов и настолько изнемождают себя этим… важно, чтобы они не иссякли к парламентским. Все-таки мы живем в парламентско-президентской стране, об этом нужно помнить. Самые главные выборы - осенью. Мы будем выбирать людей, которые будут принимать законопроекты и вершить наши судьбы. Вот не забыть бы об этом.

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