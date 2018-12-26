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''Я не робот...'' Самая богатая украинская певица рассказала о тяжелой болезни

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Украинская певица Камалия, жена мецената и миллиардера Мохаммада Захура, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

Так, артистка попала в больницу с диагнозом двусторонняя пневмония. По словам самой Камалии, причиной болезни стал плотный рабочий график. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"И все-таки я не "робот", как иногда в шутку называют меня друзья. Клип сняли, думаю будет очень красивый и праздничный! Но в итоге, двухстороннее воспаление легких. Искусство и красота требуют жертв!" – высказалась артистка.

Поклонники Камалии в сети поддержали певицу и написали ей в комментариях к посту много теплых слов с пожеланиями.

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"Ни одна работа не стоит здоровья. Берегите себя, вы нужны зрителю!" – посоветовали фанаты.

''Я не робот...'' Самая богатая украинская певица рассказала о тяжелой болезни

''Я не робот...'' Самая богатая украинская певица рассказала о тяжелой болезни

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Камалия сообщила о горе в семье. Как рассказала знаменитость, она провела в последний путь родного человека.

Персоны
КамалияМохаммад Захур
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новости
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