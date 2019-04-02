"Я не отчаиваюсь": отрекшаяся от Украины Брежнева рассказала о проблемах в России

Опальная артистка из Украины, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая ранее заявила, что никогда не была украинской певицей, рассказала о проблемах в России.

Так, по словам исполнительницы, она столкнулась с неприятностями, из-за который ей пришлось перенести концерт в российском Нижнем Новгороде. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Сегодня я должна была оказаться в Нижнем Новгороде. Но так случилось, что начались проблемы с концертным залом. В связи с чем наш концерт переносится на другую дату: 10 апреля! Все билеты действительны. Иногда так случается, поэтому я не отчаиваюсь и все равно жду нашей встречи", – высказалась Брежнева.

Напомним: ранее супруга композитора и продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева заявила, что не считает себя украинской певицей, несмотря на то, что большую часть жизни прожила именно в этой стране.

"Я украинской певицей не была, потому что не участвовала ни в одной "Песне года". Так получилось, что Украина меня не воспринимала таковой", — заявила Брежнева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева в интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" прокомментировала развод своей младшей сестры Виктории Галушки с продюсером Александром Цекало.

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