''Я не могу понять...'' Муж Тодоренко высказался о ''грязной'' России

Российский певец Влад Топалов, 33-летний супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко, пожаловался своим подписчикам в соцсети на грязь в России.

На личной странице в Instagram артист привел в пример европейские страны. Свои возмущения Топалов подкрепил цитатой из шуточной песни Владимира Высоцкого.

"Почемуууу вокруг грязь???? Половина мира в снегу и только Россия в грязи... я не могу понять", - указал Топалов.

К своему посту певец добавил семейное фото: на нем он и Регина Тодоренко прогуливаются по улице с новорожденным сыном.

"Везде же машины, везде снег, везде одно и то же. Только в Европе чистые дороги и белые, а у нас - одна грязь. Как это объяснить? Как пел В. С. Высоцкий: "обидно, Зин!" - добавил Топалов.

Пост певца собрал в соцсети более 80 тыс. лайков и стал поводом для активных дискуссий в комментариях. Подписчики Топалова высказались о нежелании правительства следить за чистотой улиц, а также указали на прямую причину превращения снега в сплошную грязь:

"Ответ очень простой - реагенты. Снег достаточно убирать, а не посыпать горы снега реагентами и солью. Вот и результат", - указали под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко и Влад Топалов недавно стали родителями. Артистка родила сына в одной из государственных больниц в Москве.

На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики за то, что они держат в секрете подробности о своем сыне. Так в социальных сетях паре то и дело задавали вопросы относительно малыша, однако они их игнорировали.

Позже артист довольно резко обратился к фанатам и хейтерам, попросив не "травить его жену" в сети и оставить их в покое, так как пара сознательно не хотела рассказывать ничего о пополнении в семье.

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