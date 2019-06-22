"Я из гроба вышел!" Алибасов заявил, что его хотели убить

Отравившийся средством "Крот" продюсер Бари Алибасов заявил, что его хотели убить.
Таким образом лидер группы "На-На" назвал точную версию своей госпитализации. О произошедшем он рассказал во время эфира программы "Привет, Андрей!" 22 июня, передает StarHit.
"Я из гроба вышел! Вышел оттуда, где меня пытались отравить и убить", — заявил Алибасов.
Бари Алибасов
instagram.com/alibasov_nana
Кроме того, Бари Алибасов прокомментировал версию российских звезд о том, что он инсценировал свою госпитализацию ради самопиара.
"Ничего подобного, — возмутился он. — Мне сейчас трудно говорить. Я выпил всего две-три капли средства, хотел выплюнуть, но было поздно. Позвонил сыну с криком: "Я отравился!".
Сейчас самочувствие шоумена улучшилось, и он готов к новым свершениям.
"Я хотел, чтобы мои похороны стали самым грандиозным праздником на планете, — пошутил он. — Ну, а если говорить серьезно, то я хочу написать для группы "На-На" новый материал, от которого все будут в восторге".
Напомним, подруга Бари Алибасова, диетолог Марият Мухина, заявляла, что помощники продюсера насильно удерживали его в квартире.
"Бари побили, не пускали на улицу. Словом, провоцируют обострение, ухудшение состояния. Дают не тот препарат. Не дают препарат эндорфинный", — говорила специалист.
Но Алибасов успокоил поклонников и заверил: с ним все хорошо.
"Ходят какие-то дурацкие слухи, что я голодаю. Это чушь собачья! Я здоров, чувствую себя прекрасно. Ем детское питание, — сказал он в видеообращении. — Вчера на ночь глядя съел половину тарелки гречневой каши, что мне, наконец-то, пришлось по душе. У врачей Склифосовского получаю рекомендации по питанию, у меня все прекрасно".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыканту потребуется длительное лечение.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Музыкант нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.
Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.
Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.
Тем временем, сестра продюсера считает, что его отравил намеренно кто-то из членов семьи его жены.
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