"Я из гроба вышел!" Алибасов заявил, что его хотели убить

Отравившийся средством "Крот" продюсер Бари Алибасов заявил, что его хотели убить.

Таким образом лидер группы "На-На" назвал точную версию своей госпитализации. О произошедшем он рассказал во время эфира программы "Привет, Андрей!" 22 июня, передает StarHit.

"Я из гроба вышел! Вышел оттуда, где меня пытались отравить и убить", — заявил Алибасов.

Бари Алибасов instagram.com/alibasov_nana

Кроме того, Бари Алибасов прокомментировал версию российских звезд о том, что он инсценировал свою госпитализацию ради самопиара.

"Ничего подобного, — возмутился он. — Мне сейчас трудно говорить. Я выпил всего две-три капли средства, хотел выплюнуть, но было поздно. Позвонил сыну с криком: "Я отравился!".

Сейчас самочувствие шоумена улучшилось, и он готов к новым свершениям.

"Я хотел, чтобы мои похороны стали самым грандиозным праздником на планете, — пошутил он. — Ну, а если говорить серьезно, то я хочу написать для группы "На-На" новый материал, от которого все будут в восторге".

Напомним, подруга Бари Алибасова, диетолог Марият Мухина, заявляла, что помощники продюсера насильно удерживали его в квартире.

"Бари побили, не пускали на улицу. Словом, провоцируют обострение, ухудшение состояния. Дают не тот препарат. Не дают препарат эндорфинный", — говорила специалист.

Но Алибасов успокоил поклонников и заверил: с ним все хорошо.

"Ходят какие-то дурацкие слухи, что я голодаю. Это чушь собачья! Я здоров, чувствую себя прекрасно. Ем детское питание, — сказал он в видеообращении. — Вчера на ночь глядя съел половину тарелки гречневой каши, что мне, наконец-то, пришлось по душе. У врачей Склифосовского получаю рекомендации по питанию, у меня все прекрасно".

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