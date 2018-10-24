''Я долго молчала'': угодившая в больницу актриса ''Дизель Шоу'' высказалась о горе в коллективе

Украинская юмористка Яна Глущенко, участница студии "Дизель Шоу", которая после автобусного ДТП на маршруте Львов-Киев угодила в клинику, высказалась о трагической смерти коллеги, актрисы Марины Поплавской.

Трогательный пост Глущенко через несколько дней после аварии разместила на личной странице в Instagram.

Яна Глущенко Фото: segodnya.ua

"Я долго молчала, так как не знала, что писать. Шок, страх, горе. Наша Мари (она никогда не любила, когда Ее называли по отчеству), наша Марианна, моя малышка...Она всегда была нашей наставницей, мудрой, доброй и очень ранимой душой", - вспомнила она, приложив к посту совместную фотографию с коллегами, в том числе и Мариной Поплавской.

"У нас с ней были свои особые отношения, моя Музя (так я Ее называла), сыграла большую роль в моих личных отношениях, чему я ей очень благодарна. Мариша всегда любила юмор, выражения из ее уст можно было записывать на цитаты!" - продолжила Глущенко.

"Ты всегда нас мерила, мудро рассуждала и ела много шоколада (конечно же черного, там же меньше калорий). С тобой у нас самые теплые и добрые воспоминания. Я знаю, Музя, ты не хочешь, чтобы мы плакали, ты всегда любила сарказм, так что твои тонометры в хороших руках! Безумно любим тебя, девочка наша! Мы и весь мир! Спи, солнышко, а мы постараемся и дальше тебя только радовать. Люблю, Лялюня", - добавила артистка.

Пост Глущенко собрал в соцсети более 20 тыс. лайков всего за несколько часов, зрители передачи, поклонники выразили в комментариях свои соболезнования и поддержку артистам "Дизель Шоу".

Напомним, что в субботу, 20 октября участники "Дизель Шоу" попали в ДТП по дороге из Львова, где гостили с концертом. Автобус комиков выехал в ночной рейс на Киев лишь с одним водителем, из-за чего полиция не исключает версию, что он уснул за рулем. В целом же, причина аварии выясняется.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, выживший актер ''Дизель Шоу'' рассказал о героизме актрисы Марины Поплавской.