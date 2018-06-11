"Я действительно уехал в Израиль..." Ургант рассказал о "втором гражданстве"

Российский шоумен, комик и актер Иван Ургант, которому в понедельник, 11 июня, росСМИ приписали официальное получение паспорта гражданина Израиля, действительно уехал на несколько дней в упомянутую страну. Однако не собирается покидать Россию, которую "очень любит".

Фото: aif.ru

Об этом ведущий программы "Вечерний Ургант" на "Первом канале" написал на личной странице в Instagram, призвав журналистов прекратить распространять новости о его "мифическом" втором паспорте.

"Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю - моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь", - написал Ургант, добавив к своему посту семейное фото.

"Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией!" - добавил шоумен.

Таким образом, несмотря на то, что Ургант опроверг слухи о переезде, в своем сообщении он все же не отрицал, что получил гражданство Израиля.

Напомним, свою карьеру Иван Ургант строил на "Пятом канале", "Русском радио", "Хит-ФМ", "MTV Россия", НТВ и телеканале "Россия". Шоумен снялся в ряде российских комедий, а в настоящее время ведет передачи на "Первом канале".

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