"Я бомж": Шура рассказал, как потерял квартиру за $100 тыс.

Российский певец Шура (Александр Медведев) лишился квартиры, которую в 2003 году купил за 100 тыс. долларов.

В то время артист боролся с наркотической зависимостью и решил переписать недвижимость на другого человека – правую руку хозяина строительной фирмы. О том, как спустя 15 лет остался без жилья, он рассказал в программе "Привет, Андрей", опубликованной на YouTube-канале.

"У вот отгулял день рожденье, спускаюсь в низ водички купить в ларек. Стоят два молодых человека с документами на мою квартиру. И говорят мне, извините, эту квартиру каким-то образом отдали за долги. И в эту квартиру заезжают новые люди, причем законно, к которым претензий никаких я не имею", – рассказал Шура.

Певец утверждает, что собирается искать новое жилье и планирует брать ипотеку. А пока новые хозяева позволили ему остаться в квартире еще на два месяца.

"Я столько лет там прожил, я так люблю свою квартиру… Теперь у меня два месяца на то, чтобы придумать, куда уехать. В свои 43 года я — артист-бомж", — добавил Шура.

Шура Стоп-кадр из видео

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