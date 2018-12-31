Взорвали сеть: лучшие украинские клипы 2018 года по версии OBOZREVATEL

Украинская шоу-индустрия в течение последних нескольких лет стремительно развивается, захватывая вершины в престижных мировых рейтингах. В частности, песни и клипы ряда украинских исполнителей и коллективов в 2018 году стали настоящим прорывом во всем мире. Их оценили миллионы слушателей и зрителей не только в Украине, но и практически в каждом уголке планеты.

Оригинальные концепции, применение современных технологий во время съемок, а также внушительные бюджеты позволили создать настоящие клипы-шедевры, которые могут без труда "дать фору" многим всемирно известным исполнителям.

OBOZREVATEL составил подборку самых ярких клипов украинских музыкантов, которые буквально взорвали YouTube и завоевали любовь десятков миллионов зрителей.

KAZKA — Плакала

Настоящим прорывом в украинской музыкальной индустрии стала группа KAZKA с хитом-миллионником "Плакала". Сама композиция вошла в топ мирового чарта сервиса Shazam и стала самым прослушиваемым украиноязычным треком онлайн, а клип на песню произвел необычайный фурор в сети. С момента выхода видеоработы в сентябре 2018 года клип "Плакала" собрал на YouTube почти 97 миллионов просмотров. Более того, ролик до сих пор набирает популярность, привлекая ежедневно внимание десятков тысяч пользователей.

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MARUV & BOOSIN – Drunk Groove

Еще одним прорывом на международном уровне стал клип украинской исполнительницы MARUV (Анна Корсун) на англоязычный трек "Drunk Groove". Трек "выстрелил" настолько далеко, что попал во многие престижные чарты за границей. Примечательно, что в Украине прогрессивный клип на песню "Drunk Groove" также произвел фурор, однако многие зрители на протяжении длительного времени даже не догадывались, что MARUV & BOOSIN – украинский дует. С марта 2018 года клип просмотрели почти 73 миллиона пользователей.

ВРЕМЯ И СТЕКЛО – Е, бой

Клип группы "Время и Стекло" на песню "Е, бой" был официально представлен 31 мая 2018 года и сразу видео обрело популярность среди пользователей сети. В рейтинге самых просматриваемых клипов на YouTube ролик стабильно занимает место в топ-10, а менее, чем за полгода, его просмотрели свыше 43 миллионов пользователей. Стоит отметить, что во время съемок клипа солист коллектива "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) получил серьезные травмы, упав с мотоцикла при маневре на скорости.

MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко...

Помимо группы "Время и Стекло", бесспорным хитмейкером в Украине считается певец MONATIK (Дмитрий Монатик). Вполне закономерно, что когда звезда дуэта "ВиС" Надя Дорофеева и MONATIK заявили о своем творческом тандеме – украинские слушатели буквально пришли в восторг от новости. Их песня "Глубоко..." спустя несколько дней после выхода возглавила ключевые хит-парады страны, а клип мигом прорвался в лидеры по просмотрам на YouTube. Видео, которое презентовали в июле-2018 успело собрать почти 45 миллионов просмотров и тысячи восторженных комментариев от пользователей.

Оля Полякова – Королева ночи

Клип украинской супеблондинки Оли Поляковой на песню "Королева ночи" стал одним из самых ярких в 2018 году. Сама певица назвала свою работу "гимном ранимой, но независимой женщины, которая уходит в одинокую ночь в поисках своего счастья". Своим роликом Оля устроила фактически "переполох в сети", о чем активно писали пользователи в комментариях к видео. За полгода (клип официально презентовали в конце мая-2018) cобрал более 25 миллионов просмотров на YouTube, а также стал основой грандиозного концертного шоу Поляковой "Королева ночи".

Макс Барских – Сделай громче

Украинский секс-символ Макс Барских презентовал клип под названием "Сделай громче" в апреле. С того момента его увидели более 25 миллионов юзеров YouTube. На кадрах артист практически неузнаваем: он сменил прическу и цвет волос. По словам режиссера Алана Бадоева, работа снималась по мотивам романа Бернара Вербера "Империя ангелов" и посвящена теме реинкарнации. В ролике Макс Барских сыграл ангела, оберегающего человеческие души, что также является непривычным амплуа для певца.

MONATIK – То, от чего без ума

Драйвовый и колоритный клип на песню "То, от чего без ума" украинского хитмейкера MONATIK (Дмитрия Монатика) воссоздал атмосферу 90-х, чем вызвал ностальгические чувства у многих слушателей. "То, отчего без ума" безумно полюбился слушателям и почти за год стал настоящим народными хитом. С февраля видео артиста собрало более 22 миллионов просмотров на YouTube.

MOZGI – Полюбэ

Группа MOZGI вместе с рэп-исполнителем Потапом (Алексей Потапенко) выпустила клип на песню "Полюбэ" вышел в сети в октябре 2018 года. Ролик сразу стал хитом на видеохостинге YouTube, собрав за сравнительно короткий срок почти 9 миллионов просмотров.

NK – PELIGROSO

Клип на новый сингл украинской поп-дивы Насти Каменских (NK) "Peligroso" стремительно набирает популярность не только среди украинцев, но и жителей западной Европы и Латинской Америки. Более того, композиция также вошла в чарт всемирно известного музыкального издания Billboard.

Тина Кароль – Сила высоты

Поп-исполнительница Тина Кароль презентовала 6 декабря новый клип на песню "Сила высоты", где снялась обнаженной в воде. Откровенная работа произвела фурор в сети: поклонник артистки назвали видео "эталонным отображением женской красоты". Всего за несколько недель ролик собрал свыше 3,2 миллиона просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Google представила традиционную подборку самых популярных видео 2018 года на YouTube в Украине. Так, при выборе роликов, Google принимал во внимание не только количество, но и общее время просмотров, число пересылок, комментариев, лайков и прочее. Среди музыкальных видео, больше всего просмотров в Украине в 2018 году собрал хит группы Kazka "Плакала". Что касается самых популярных видео этого года на YouTube – лидерами стали 1-я серия сериала "Школа" и украинская комедия "DZIDZIO Контрабас".