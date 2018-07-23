"Выжила меня из двух квартир": Киркоров рассказал, как ему сейчас живется

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о том, как ему живется сейчас, спустя несколько десятилетий с момента начала карьеры артиста.

Король российской поп-музыки поделился, что живет с детьми в загородном доме, так как из двух квартир в центре Москвы его "вытеснила одежда". Об этом пишут Dni.ru.

Киркоров рассказал, что всегда любил пестрые и яркие наряды, но со временем кардинально изменилось их качество и количество.

Филипп Киркоров stolica-s.su

"Раньше это был самопал, а теперь – вещи от Гальяно, Дольче (Dolce & Gabbana). Но одежды со временем стало так много, что она выжила меня из двух квартир – жилье на Таганке и на Филипповском переулке я отдал под гардеробные, а сам с детьми перебрался жить в загородный дом", - отметил Филипп.

Киркоров также в шутку отметил, что сегодня запонки от его костюма стоят как "вся Латвия и еще немного Эстонии". Но на заре своей карьеры он о таком, конечно, и мечтать не мог.

Артист признался, что благодарен людям, которые считали его "однодневкой".

"Это меня куражило и заставляло работать, доказывать всем, что я пришел надолго и всерьез. Прошло пять лет, десять, я все пою, выходят хит за хитом, и все разговоры завистников стихли. И вот уже тридцать лет как я на сцене", – заявил певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец Филипп Киркоров отправился отдыхать в США, откуда поделился полуголым фото.