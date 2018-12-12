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Вывела охрана: Максакова рассказала о неудачной провокации росСМИ

1.3тЧитать материал на украинском

Экс-депутат Государственной думы РФ, оперная певица Мария Максакова, которая в 2017 году переехала в Киев, заявила о несостоявшейся провокации российской желтой прессы на ее сольном концерте.

На своей странице в Facebook она сообщила, что во время выступления в Национальной Опере Латвии в Риге четыре человека, "действиями которых руководила сотрудница одного из московских телеканалов", пытались создать скандал и сорвать концерт.

"Охрана и персонал театра сработали профессионально и публика даже не заметила действий провокаторов", — написала Максакова.

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Мария Максакова во время одного из концертов

Мария Максакова во время одного из концертов

poltava365.com

При этом росСМИ сообщают, что на выступление прибыли родственники певицы, однако им не дали поприсутствовать на мероприятии.

"Но "Первый канал" российского телевидения решил не останавливаться на недостигнутом и позвал в студию оскандалившуюся гражданку Бойко (львовская пророссийская журналистка Елена Бойко.— Ред.) и целый ряд других асоциальных, люмпенизированных и экзальтированных особ, которые в очередной раз пытались делать себе пиар на моем имени", — продолжила Максакова.

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"Я понимаю, что у товарищей, которые продают в прессу видео и фотографии своих умирающих родственников, нет никаких моральных и сдерживающих факторов, поэтому они позволяют себе немытыми руками прикасаться к уважаемым и достойным людям… Жаль только журналистику. Она как профессия (талант, образование, мастерство, этика) на этом канале умерла", — добавила она.

Вывела охрана: Максакова рассказала о неудачной провокации росСМИ

Facebook Марии Максаковой

Как писал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ запустили очередную "утку" о Максаковой, обвинив артистку в алкоголизме и употреблении запрещенных веществ.

Персона
Мария Максакова
Место
ЛатвияРига
Теги
концертроссийские телеканалыСМИ
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