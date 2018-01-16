Выступившая на КремльТВ украинская певица сняла новый клип

Украинская поп-певица Луна, которая недавно выступила на российском шоу "Вечерний Ургант", презентовала новый клип (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Видеоработа на песню "Поцелуи" была опубликована на YouTube-канале артистки.

Композиция входит в новый альбом Луны под названием "Остров свободы".

Клип на "Поцелуи" был снят отчасти на католическом кладбище во Львове, а частично в квартире бабушки певицы., передает Vogue.

Луна Кадр из видео

"Мы сделали авангардный монтаж в традициях фестивального кино, планы тянутся также сокровенно как деревья на экране тянутся к небу", - рассказала Луна и добавила, что если во время просмотра клипа захочется плакать, то сдерживать себя не нужно.

Пользователи сети положительно отреагировали на новый клип артистки и назвали его "произведением искусства".

Луна (настоящее имя - Кристина Бардаш) - украинская певица, модель, фотограф и режиссер. Она является женой продюсера и вокалиста известной группы "Грибы" Юрия Бардаша.

Как сообщал "Обозреватель", Луна заявляла, что ей очень понравилось выступать на российском телевидении.