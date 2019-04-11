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"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем

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Украинская певица Тина Кароль озадачила своих поклонников странным внешним видом. Артистка появилась на "Вечере премьер с Катей Осадчей" вместе с солистом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, с которым ранее презентовали совместную песню "Безодня".

На красной дорожке Кароль предстала в полностью прозрачном кружевном платье, сшитом из лоскутков ткани, из-за чего выглядела довольно странно. Снимки и видео с Тиной Кароль разместили на ее официальной фан-странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем

Instagram @tina_karol

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В комментариях пользователи сети были озадачены выбором Тины Кароль. Многие раскритиковали ее внешний вид и нелепое платье, а также посоветовали ей "выйти уже голой".

"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем

Instagram @tinakarol_fantina

"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем

Instagram @tinakarol_fantina

"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем

Instagram @tinakarol_fantina

"Капец просто, зачем опускаться до такого вида? Красивая и умная женщина и такое напялить. Вышла б уже в трусах!" – возмутились поклонники.

"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем
"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем
"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем
"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем
"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем
"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем
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"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем
"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем

Позже артистка и сама опубликовала серию снимков в откровенном платье на личном аккаунте в социальной сети.

"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем

Instagram @tina_karol

"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем

Instagram @tina_karol

"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем

Instagram @tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Тина Кароль порадовала своих поклонников новым ярким фото. На нем она позирует в элегантном красном платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персоны
Тина КарольАндрей Хлывнюк
Теги
новостишоу-бизнес
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