"Вышла бы уже в трусах!" Кароль ужаснула фанов странным прозрачным платьем

Украинская певица Тина Кароль озадачила своих поклонников странным внешним видом. Артистка появилась на "Вечере премьер с Катей Осадчей" вместе с солистом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, с которым ранее презентовали совместную песню "Безодня".

На красной дорожке Кароль предстала в полностью прозрачном кружевном платье, сшитом из лоскутков ткани, из-за чего выглядела довольно странно. Снимки и видео с Тиной Кароль разместили на ее официальной фан-странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Instagram @tina_karol

В комментариях пользователи сети были озадачены выбором Тины Кароль. Многие раскритиковали ее внешний вид и нелепое платье, а также посоветовали ей "выйти уже голой".

Instagram @tinakarol_fantina

Instagram @tinakarol_fantina

Instagram @tinakarol_fantina

"Капец просто, зачем опускаться до такого вида? Красивая и умная женщина и такое напялить. Вышла б уже в трусах!" – возмутились поклонники.

Позже артистка и сама опубликовала серию снимков в откровенном платье на личном аккаунте в социальной сети.

Instagram @tina_karol

Instagram @tina_karol

Instagram @tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Тина Кароль порадовала своих поклонников новым ярким фото. На нем она позирует в элегантном красном платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру.

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