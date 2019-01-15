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''Выходит во второй тур, а там...'' Притула лихо потроллил Зеленского-кандидата

1.1тЧитать материал на украинском

Украинский юморист и телеведущий Сергей Притула потроллил в соцсети лидера студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, который в этом году поборется за кресло президента Украины.

На личной странице в Facebook юморист вспомнил участие Зеленского в танцевальном ТВ-шоу "Танці з зірками".

Сергей Притула

Сергей Притула

Фото: facebook.com

"Прикиньте, выходит Зеленский во второй тур, а там его ждет... пара #8 - Наталья Могилевская и Влад Яма!" - написал Притула.

Менее чем за сутки пост ведущего собрал более 13 тыс. лайков, сотни пользователей сети поделились шуткой на личных страницах. В комментариях под постом Притулы разгорелись активные дискуссии и споры, за что юморист пригрозил баном.

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"Я сейчас просто начну банить всех, кто решил устроить политический срач в комментариях! Вы уже совсем шибанулись на той политике?!!! Да улыбнитесь и пролистайте дальше ленту. В комментах я хочу видеть людей со здоровым чувством юмора!" - указал он.

''Выходит во второй тур, а там...'' Притула лихо потроллил Зеленского-кандидата

Над коллегой из "95 Квартала" Сергей Притула подшучивает уже не впервые. Ранее юморист собрал тысячи просмотров в YouTube ироничным обращением к украинцам, которым спародировал звездного кандидата в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко, Владимир Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.

  • Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов — советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.

  • В сети на решение шоумена отреагировали неоднозначно: часть украинцев поддержала Зеленского и выразила готовность проголосовать за его кандидатуру. Другие же прокомментировали заявление крайне негативно.

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Персоны
Сергей ПритулаВладимир Зеленскийстудия "95 квартал"
Место
Украина
Теги
соцсетиFacebook
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