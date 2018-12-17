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''Выгоняли на мороз'': украинского певца разнесли за провальный концерт в России

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В воскресенье, 16 декабря, украинский певец Макс Барских дал концерт в Санкт-Петербурге (Россия), после чего на него накинулись фанаты.

Так, поклонники, посетившие мероприятие, рассказали об отвратительной организации и существенных задержках во время концерта. Об этом они написали в его Instagram-аккаунте (видео смотрите в конце новости).

Барских выложил в сеть ролик с концерта, но фолловеры обратили внимание на то, что, на самом деле, выступление прошло на низком уровне. Организаторы долго не пускали людей в здание, не могли навести порядок в очередях, а тех, кто случайно попал не на тот вход, буквально выгоняли на мороз.

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Помимо этого, другие отметили, что в баре, который работал в помещении, могли "кинуть на деньги", а люди в очередях стояли дольше, чем длился сам концерт. Также во время выступления одной из поклонниц стало плохо.

Фанаты отметили, что после такой провальной организации многие попросту больше не придут на концерты Макса Барских.

''Выгоняли на мороз'': украинского певца разнесли за провальный концерт в России

''Выгоняли на мороз'': украинского певца разнесли за провальный концерт в России

''Выгоняли на мороз'': украинского певца разнесли за провальный концерт в России

''Выгоняли на мороз'': украинского певца разнесли за провальный концерт в России

''Выгоняли на мороз'': украинского певца разнесли за провальный концерт в России

''Выгоняли на мороз'': украинского певца разнесли за провальный концерт в России

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября в Международном Выставочном Центре в Киеве также состоялся концерт Макса Барских. Мероприятие оказалось под угрозой, так как неизвестный обрезал акустический провод.

Персона
Макс Барских
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dichting olga
dichting olga
Дело певца - петь. Ну, и по возможности выбирать порядочного продюсера.
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CARGO 100
CARGO 100
Для хуторян - не последнее, оценить "бар" в концертном зале ...
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
ватники, порвите уже нахуй уже это все манкуртское говно, шоб оно в Украину не возвращалось
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CARGO 100
CARGO 100
Встромил Ипатий, а самим слабо?
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