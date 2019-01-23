''Выглядит лучше Лободы'': Галкин вызвал споры в сети из-за фото Пугачевой с украинской звездой

Российский комик и пародист Максим Галкин, супруг Аллы Пугачевой, озадачил пользователей сети новым снимком с примадонной. На фото с звездным семейством также позирует скандальная украинка Светлана Лобода.

Фотография была сделана за кулисами ранее прогремевшего концерта Лободы в Москве. Галкин расхвалил шоу украинки, однако подписчики не согласились с его мнением. Пост опубликован на Instagram-странице артиста.

"Света с дочкой Евой, я и Алла после невероятного концерта Лободы. Это одно из лучших эстрадных шоу, что я видел за последние десять лет, по самому главному для меня показателю – гармонии между артистом и представлением. Это шоу "сидит" на Светлане как идеально сшитое платье. Нет ничего лишнего. Это было вкусно, сексуально, музыкально и очень драйвово", – рассыпался в комплиментах муж Пугачевой.

В комментариях под постом пользователи не согласились с мнением Галкина, отметив, что шоу Светланы не соответствует столь высокой оценке, а Пугачева даже на снимке затмевает певицу.

"Лободе до Аллочки и ее шоу, как до Луны. Обычная дешевая певичка, которая не вписывается в эталоны хорошего вкуса", – высказались фолловеры.

"Странно, что примадонна посещает такие концерты. И вообще Алла выглядит красивее Лободы", – добавили другие.

Помимо этого, некоторых смутил внешний вид Пугачевой, так как Алла пришла на мероприятие в элегантном наряде, оголяющим ее плечи.

"Зачем ваша жена выставила плечо? Старые кости лучше не оголять", – грубо подчеркнули пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Максим Галкин вызвал недоумение среди пользователей сети новым семейным снимком с Пугачевой. Некоторые фолловеры были крайне удивлены внешним видом примадонны, уточнив, что она выглядит неестественно и даже "жутко".

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