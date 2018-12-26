''Выглядит как мумия — еле ходит'': Пугачева ужаснула болезненным видом на шоу Киркорова

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева посетила провальное шоу своего экс-супруга Филиппа Киркорова, ужаснув всех присутсвующих изнеможденным внешним видом и неестественной худобой.

Нашумевшее шоу Киркорова "Я+R. Второе Я" состоялось на "Олимпийском" в Москве во вторник, 25 декабря. Снимки и видео Пугачевой с мероприятия были опубликованы на фан-страницах в Instagram (чтобы посмотреть ролики, доскрольте новость до конца).

Пугачева вела себя отстраненно, не общалась с другими зрителями и журналистами, а многие присутствующие также заметили, что легенда сцены заметно "сдала". Так, певица неестественно похудела, лицо выглядело уставшим, а самой ей еле удавалось самостоятельно передвигаться.

Поклонники примадонны оставили сотни комментариев, где высказали свое опасениее за состояние здоровья 69-летней Пугачевой.

"Как будто с последними силами пришла на шоу Киркорова... Выглядит как мумия, шатается при ходьбе. Наверняка, она очень больна", – предположили фанаты.

"Очень сильно похудела даже слишком. В этом возрасте такая худоба опасна и не нужна", – добавили другие, подчеркнув, что звезде пора смириться со своим солидным возрастом и принять себя такой, какой она есть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филипп Киркоров раскрыл причину своего развода с экс-супругой Аллой Пугачевой. Так, артист отметил, что сам виноват в разрыве, поскольку "не оправдал надежд великой женщины" и не уделял должного внимания ей.

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