''Выглядишь очень некрасиво!'' Лобода поделилась личной историей о беременности

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, которая в мае 2018 года во второй раз стала мамой, поделилась личной историей о том, как на нее повлияла беременность.

Так, исполнительница отметила, что во время беременности заметно поправилась и на это довольно резко отреагировала ее старшая дочь, 7-летняя Ева. Об этом Светлана рассказала в программе "Вечерний Ургант", выпуск которой опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Лобода подчеркнула, что долгое время никому не рассказывала о своем положении. Ее гримеры и костюмеры узнали о том, что певица ждет пополнения, когда она была на пятом месяце беременности. А дочка Светланы Ева услышала приятную новость за месяц до родов.

Все время, с тех пор как фигура Светланы начала меняться, ее старшая дочь упрекала в том, что она набрала лишний вес и стала выглядеть некрасиво.

"Мама, ты очень некрасиво выглядишь. Ты сильно поправилась. Тебе же на сцене выступать!" - говорила 7-летняя Ева, отбирая при этом у Лободы калорийную еду.

При этом когда девочка узнала о том, что скоро у нее появится младшая сестра, она была очень счастливой.

"Когда Ева узнала обо всем, она чуть не плакала. Она была такой счастливой - очень сильно хотела сестричку", - подытожила Лобода.

Как сообщал OBOZREVATEL, до сих пор не известно, кто является отцом второй дочки Светланы Лободы. На страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Линдеманна используется "для отвода глаз".

Читайте также на OBOZREVATEL интересные факты о старшей дочери Светланы Лободы.