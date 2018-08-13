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СпортLady

"Вы живы?" Исчезновение Пугачевой из соцсетей встревожило фанов

8.8тЧитать новость на украинском

Поклонники легендарной артистки, примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой выразили свое беспокойство тем, что звезда пропала из социальных сетей.

Так, последняя публикация Аллы Борисовны в соцсети Instagram была сделана еще 27 июля 2018 года, с того времени артистка не появлялась в своем аккаунте.

Беспокойство фолловеров усиливается еще и слухами о смерти примадонны, которые активно распространяются в сети. Так, ряд СМИ ранее сообщил, что Алла Пугачева умерла 9 августа 2018 года.

Страница Аллы Пугачевой

Instagram @alla_orfey

Страница Аллы Пугачевой

Instagram @alla_orfey

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Фанаты Аллы Борисовны в комментариях начали высказывать свои волнения относительно того, почему она прекратила постить фотографии в микроблог.

"Алла Борисовна, вы живы? Почему везде пишут, что вы погибли?" - высказали свои переживания фаны.

Разумеется, информация о кончине Пугачевой не соответствует действительности - звезда жива и невредима, а ее молчание в социальных сетях может быть связано с семейным отпуском в Италии, о чем свидетельствуют фото ее супруга Максима Галкина Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года в сети также появились слухи о том, что Алла Пугачева умерла. Сообщение о смерти легендарной артистки распространили в Twitter. Помимо этого, в посте также указывались подробности трагедии: якобы певица скончалась от передозировки наркотиками.

Персона
Алла Пугачева
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ЭрЪ ХейтЪ
ЭрЪ ХейтЪ
нехай пестуе до вайкуле в гости. задрали эти ротары-пугачевы. нахер.
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