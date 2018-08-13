"Вы живы?" Исчезновение Пугачевой из соцсетей встревожило фанов

Поклонники легендарной артистки, примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой выразили свое беспокойство тем, что звезда пропала из социальных сетей.
Так, последняя публикация Аллы Борисовны в соцсети Instagram была сделана еще 27 июля 2018 года, с того времени артистка не появлялась в своем аккаунте.
Беспокойство фолловеров усиливается еще и слухами о смерти примадонны, которые активно распространяются в сети. Так, ряд СМИ ранее сообщил, что Алла Пугачева умерла 9 августа 2018 года.
Страница Аллы Пугачевой
Instagram @alla_orfey
Страница Аллы Пугачевой
Instagram @alla_orfey
Фанаты Аллы Борисовны в комментариях начали высказывать свои волнения относительно того, почему она прекратила постить фотографии в микроблог.
"Алла Борисовна, вы живы? Почему везде пишут, что вы погибли?" - высказали свои переживания фаны.
Разумеется, информация о кончине Пугачевой не соответствует действительности - звезда жива и невредима, а ее молчание в социальных сетях может быть связано с семейным отпуском в Италии, о чем свидетельствуют фото ее супруга Максима Галкина Instagram.
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года в сети также появились слухи о том, что Алла Пугачева умерла. Сообщение о смерти легендарной артистки распространили в Twitter. Помимо этого, в посте также указывались подробности трагедии: якобы певица скончалась от передозировки наркотиками.