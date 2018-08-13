"Вы живы?" Исчезновение Пугачевой из соцсетей встревожило фанов

Поклонники легендарной артистки, примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой выразили свое беспокойство тем, что звезда пропала из социальных сетей.

Так, последняя публикация Аллы Борисовны в соцсети Instagram была сделана еще 27 июля 2018 года, с того времени артистка не появлялась в своем аккаунте.

Беспокойство фолловеров усиливается еще и слухами о смерти примадонны, которые активно распространяются в сети. Так, ряд СМИ ранее сообщил, что Алла Пугачева умерла 9 августа 2018 года.

Страница Аллы Пугачевой Instagram @alla_orfey

Страница Аллы Пугачевой Instagram @alla_orfey

Фанаты Аллы Борисовны в комментариях начали высказывать свои волнения относительно того, почему она прекратила постить фотографии в микроблог.

"Алла Борисовна, вы живы? Почему везде пишут, что вы погибли?" - высказали свои переживания фаны.

Разумеется, информация о кончине Пугачевой не соответствует действительности - звезда жива и невредима, а ее молчание в социальных сетях может быть связано с семейным отпуском в Италии, о чем свидетельствуют фото ее супруга Максима Галкина Instagram.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Июл 2018 в 2:08 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года в сети также появились слухи о том, что Алла Пугачева умерла. Сообщение о смерти легендарной артистки распространили в Twitter. Помимо этого, в посте также указывались подробности трагедии: якобы певица скончалась от передозировки наркотиками.