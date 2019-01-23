''Вы омерзительны, прощайте!'' Муж Тодоренко взбудоражил сеть резким заявлением

Супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко, российский певец Влад Топалов, озадачил своих подписчиков в Instagram резким заявлением.

Так, артист эмоционально обратился к хейтерам, которые критикуют его семью, назвав их "омерзительными". Также Влад добавил, что желает ненавистникам, чтобы у них "появились хоть какие-то мозги".

"Ни один из нас не имеет права судить и, уж тем более, осуждать кого-то! Мы не имеем права оскорблять и унижать друг друга на ровном месте. Высказать здоровую критику – всегда можно и нужно. Но вежливо и уместно. А раскрывать "хавальник", как говорит мой отец, просто так нельзя", – грубо высказался Топалов.

Также певец уточнил, что волна негатива к его персоне заметно усилилась, посему ему неприятно продолжать делиться с аудиторией личной информацией.

"Последние пару дней меня повергли в шок. Читая ваши комментарии хочу сказать тем, кто осмелился оскорблять женщин и меня – вы мне омерзительны. Омерзительны. Я желаю вам мудрости и хоть каких-то мозгов. Прощайте", – резко подытожил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Влад Топалов, озадачил своих подписчиков в Instagram постельным селфи, в комментариях к которому рассказал о своем хорошем настроении. Вопреки ожиданиям певца пост вызвал неоднозначную реакцию. Фолловеры артиста не оценили его счастливое лицо.

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