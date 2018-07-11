"Вы меня разочаровали": экс-"ВИА-Гру" раскритиковали за интимное фото

Известная певица, бывшая участница популярного украинского коллектива "ВИА Гра" Татьяна Котова показала поклонникам обнаженный снимок, за что нарвалась на критику со стороны фанатов.

Так, девушка сфотографировалась практически без одежды: на ней нет белья, а грудь она прикрыла полупрозрачной кружевной блузой. Соблазнительный снимок опубликован в ее Instagram.

"Каким ты дом построишь, таким ему и быть. Как сам себя настроишь, так сам и будешь жить", - философски подписала эротическое фото Татьяна, однако фанаты не оценили ее публикацию.

Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova) 11 Июл 2018 в 12:25 PDT

Большинство поклонников Татьяны раскритиковали девушку за излишнюю откровенность: в особенности их смутило то, что на Котовой нет трусов.

"Я была о вас другого мнения, вы меня разочаровали", - отметили фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно певица Татьяна Котова сфотографировалась практически голой для популярного мужского издания MAXIM.