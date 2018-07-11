МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

"Вы меня разочаровали": экс-"ВИА-Гру" раскритиковали за интимное фото

Читать новость на украинском

Известная певица, бывшая участница популярного украинского коллектива "ВИА Гра" Татьяна Котова показала поклонникам обнаженный снимок, за что нарвалась на критику со стороны фанатов.

Так, девушка сфотографировалась практически без одежды: на ней нет белья, а грудь она прикрыла полупрозрачной кружевной блузой. Соблазнительный снимок опубликован в ее Instagram.

"Каким ты дом построишь, таким ему и быть. Как сам себя настроишь, так сам и будешь жить", - философски подписала эротическое фото Татьяна, однако фанаты не оценили ее публикацию.

Новости
"Назло Волочковой?" Экс-"ВИА Гра" разочаровала поклонников откровенным фото

Большинство поклонников Татьяны раскритиковали девушку за излишнюю откровенность: в особенности их смутило то, что на Котовой нет трусов.

"Я была о вас другого мнения, вы меня разочаровали", - отметили фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно певица Татьяна Котова сфотографировалась практически голой для популярного мужского издания MAXIM.

Персона
Татьяна Котова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги