"Вторая Волочкова!" Ани Лорак раскритиковали за неудачный купальник

Украинскую поп-диву Ани Лорак раскритиковали за неудачный выбор откровенного белого купальника, который не очень красиво сидит на ее фигуре.

В нем она позировала во время пребывания в Греции, о чем свидетельствует снимок, опубликованный в Instagram-аккаунте артистки.

"Я люблю Грецию! Потрясающее место!" - подписала кадр Ани Лорак.

Ани Лорак Instagram @anilorak

Однако поклонникам певицы не понравился ее откровенный купальник, из-за выбора которого Лорак даже сравнили со скандальной российской балериной Анастасией Волочковой.

"Купальник ужас! Хотя я вами всегда восхищаюсь", "Вторая Волочкова", - пишут подписчики артистки.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети Ани Лорак распекли за неграмотность.