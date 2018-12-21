''Всю жизнь страдать будешь...'' Всплыло знаковое интервью Собчак о разводе с мужем

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак разводится со своим мужем, актером Максимом Виторганом. В сети всплыло знаковое интервью пары, где они обсудили условия разрыва отношений.

Оказалось, что супруги в 2015 году в шуточной форме подняли тему развода по инициативе Виторгана. Он спросил Ксению о разделе имущества, а также попросил "не пиариться на семейной драме", пишет "СтарХит".

На вопрос оставит ли Собчак после развода мужу половину своего состояния, артистка ответила, что точно отдаст ему квартиру. Виторган остался доволен этим ответом.

Также Максим потребовал, чтобы жена не использовала развод для пиара, не давала прессе комментариев и не публиковала грустные сообщения в социальных сетях. Последнее условие телеведущая попросила смягчить, чтобы разместить прощальный пост.

"Максимум – могу не сдержаться и выложить стихотворение из серии "Улетай, но так и знай, всю жизнь страдать ты будешь". "Как живется вам с другою? Проще ведь?" – вот что-нибудь такое могу", – подчеркнула Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились якобы доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым. Так, один из Telegram-каналов опубликовал посты в социальных сетях Богомолова и Собчак, в которых участвовал и Виторган, иронично комментируя их переписку.