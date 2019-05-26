"Всю грудь видно!" Ивлеева в прозрачном белье вызвала фурор в сети

Скандальная российская звезда, экс-ведущая шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" Анастасия Ивлеева взбудоражила сеть откровенным снимком, на котором открыто продемонстрировала свою оголенную грудь.

Так, 28-летняя Ивлеева предстала перед объективами камер в прозрачном белье, сквозь которое полностью просвечивалась ее грудь. Соблазнительный снимок опубликован на ее личной странице в Instagram.

Настя Ивлеева Teleprogramma.pro

Поклонники Анастасии бурно отреагировали на горячий пост. Под ним тысячи фанов оставили свои комментарии со словами восхищения.

Также многие подчеркнули, что фото является слишком уж откровенным, так как на нем видны соски Анастасии.

"Грудь видно всю! Настюша-опасность жжет", – написали комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасию Ивлееву не пустили в Украину и запретили въезд в страну сроком на 3 года из-за посещения оккупированного Россией Крыма в 2017 году.

Отметим, что до этого въезд в Украину также запретили российскому рэперу Элджею, который является молодым человеком Ивлеевой. Запрет вступил в силу 27 ноября 2018 года. Примечательно, что за два дня до этого, 25 ноября, Элджей дал масштабный концерт в Киеве, на котором присутствовала и Анастасия. Тогда пара смогла беспрепятственно попасть в Украину.

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