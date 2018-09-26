Вступились за Кошевого? ''95 Квартал'' ответил на скандал с украинским языком

В сети стал популярным ролик Студии "Квартал 95", тизер нового сезона сериала "Слуга народа", которым комики, судя по всему, ответили на языковой скандал, который недавно разгорелся вокруг их коллеги и участинка "Квартала" Евгения Кошевого.

Тизер, опубликованный на странице Студии в Facebook, авторы назвали "лайфхаком от олигархов" (видео смотрите ниже).

Евгений Кошевой Фото: showdream.org

"Лайфхак от олигархов: Как устроить народу срач", - указали они под видео.

В сюжете тизера украинские актеры, играющие олигархов во главе Украины, обсуждают план по разжиганию конфликта в обществе на языковой почве, при этом раздают нардепам прямые указы, как достичь желаемого градуса среди населения.

Видео собрало в соцсети свыше 150 тыс. просмотров, при этом более 3 тыс. перепостов.

Судя по всему, ролик, опубликованный, во вторник, 25 сентября, стал своеобразным ответом Студии на скандал, который разгорелся вокруг интервью Евгения Кошевого. В беседе с журналистами комик отметил, что его раздражают фразы "псевдопатриотов" вроде "чемодан – вокзал - Россия" в ответ на русский язык, в свою очередь, языковой вопрос юморист назвал "придуманной проблемой".

Позже в личном блоге на OBOZREVATEL писательница Лариса Ницой жестко ответила на выпад Кошевого и призвала Студию "Квартал 95" также перейти на украинский язык в эфирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории региона. Это решение огорчило российского поэта,композитора, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревича.