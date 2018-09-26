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Вступились за Кошевого? ''95 Квартал'' ответил на скандал с украинским языком

33.1тЧитать материал на украинском

В сети стал популярным ролик Студии "Квартал 95", тизер нового сезона сериала "Слуга народа", которым комики, судя по всему, ответили на языковой скандал, который недавно разгорелся вокруг их коллеги и участинка "Квартала" Евгения Кошевого.

Тизер, опубликованный на странице Студии в Facebook, авторы назвали "лайфхаком от олигархов" (видео смотрите ниже).

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

Фото: showdream.org

"Лайфхак от олигархов: Как устроить народу срач", - указали они под видео.

В сюжете тизера украинские актеры, играющие олигархов во главе Украины, обсуждают план по разжиганию конфликта в обществе на языковой почве, при этом раздают нардепам прямые указы, как достичь желаемого градуса среди населения.

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Видео собрало в соцсети свыше 150 тыс. просмотров, при этом более 3 тыс. перепостов.

Судя по всему, ролик, опубликованный, во вторник, 25 сентября, стал своеобразным ответом Студии на скандал, который разгорелся вокруг интервью Евгения Кошевого. В беседе с журналистами комик отметил, что его раздражают фразы "псевдопатриотов" вроде "чемодан – вокзал - Россия" в ответ на русский язык, в свою очередь, языковой вопрос юморист назвал "придуманной проблемой".

Позже в личном блоге на OBOZREVATEL писательница Лариса Ницой жестко ответила на выпад Кошевого и призвала Студию "Квартал 95" также перейти на украинский язык в эфирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории региона. Это решение огорчило российского поэта,композитора, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревича.

Персоны
Евгений Кошевойстудия "95 квартал"
Место
Украина
Объекты
соцсетиFacebookвидео"Слуга Народа"
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Моня
Моня
Украина в силу объективных исторических обстоятельств является билингвическим государством. И не надо из этого делать трагедию. Украинский язык более схож с русским языком, чем с польским и уж совсем не схож с турецким (не смотря на обилие тюркизмов). Это, а также общая вера и история, предопределили тот политический выбор, который совершил Великий Гетман Богдан Хмельницкий. Создав условия для ЦИВИЛИЗОВАННОГО сосуществования украинского и русского языков, как это сделано в Финляндии, Бельгии, Канаде, Швейцарии и других странах, Украина сможет, по-настоящему, считаться подлинно ЕВРОПЕЙСКИМ и ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ государством.
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Романов Сергей
Романов Сергей
Моня, ты селюкам с западной Украины это не рассказывай. Пуканы порвет.
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