Встреча с легендой: украинский певец заинтриговал проектом с известным коллегой

Украинский певец Александр Пономарев заинтриговал подписчиков в соцсетях свежими снимками из собственной студии "З ранку до ночі" в Киеве, где встретился со знаменитым французским коллегой, певцом и композитором Дидье Маруани, лидером некогда популярной группы из 80-х - Space.

На личных страницах в Instagram и Facebook Пономарев опубликовал несколько фотографий "рабочей встречи", но при этом не стал раскрывать подробностей.

"Получил огромное удовольствие от рабочей встречи с легендарным Дидье Маруани! Вы знаете, а может что-то получиться очень интересное", - написал певец.

Наряду с этим Пономарев поздравил своих фолловеров с Международным днем музыки, который отмечается во всем мире 1 октября.

Деталей возможного сотрудничества артист раскрывать пока не стал.

Напомним, в прошлом месяце Александр Пономарев презентовал в сети чувственный клип к новой песне "Неймовірна", съемки которого проходили в Украине и Португалии. Режиссером ролика выступил украинский клипмейкер Влад Разиховский.

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