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''Встать не смог'': племянника Аллы Пугачевой сбила машина

1.4тЧитать материал на украинском

33-летнего Влада Пугачева, племянника российской примадонны, эстрадной певицы Аллы Пугачевой, сбила машина.

Как рассказал изданию "Собеседник" друг Пугачева, автомобиль "задел" племянника звезды на большой скорости, после чего тот упал, а встать самостоятельно уже не смог. Ему понадобилась операция.

Влад Пугачев

Влад Пугачев

Фото: facebook.com

Согласно информации, единственный сын брата Пугачевой проживает последние полгода в городе Новомичуринск Рязанской области, где и произошел инцидент.

"Влад попал в больницу. Он возвращался из магазина, когда мимо на большой скорости промчался автомобиль и задел его. Друг упал, а встать сам уже не смог", — рассказал приятель Пугачева.

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После операции Пугачев еще не восстановился, до сих пор испытывает проблемы с мизинцами — они смотрят вбок.

"Любая травма в таком состоянии может привести к серьезным последствиям. К счастью, в клинике он пробыл всего несколько часов, затем отпустили домой", — добавил его товарищ.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Фото: starhit.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за нашумевшего концерта Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.

Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. Также поведение артистки Соседов назвал хамским и циничным.

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Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
Тег
Новости России
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