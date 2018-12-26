''Встали и ушли'': Зеленский рассказал о конфузе Повалий перед Януковичем

Украинский шоумен, основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский рассказал о том, как выступал перед экс-президентом России Дмитрием Медведевым и беглым украинским президентом Виктором Януковичем.

На мероприятии также была народная артистка Украины Таисия Повалий, которая попала в довольно курьезную ситуацию. Об этом Зеленский рассказал в интервью с Дмитрием Гордоном (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, по словам Зеленского, они вместе с актерами "Квартала" были на закрытом мероприятии, вместе с другими звездами, среди которых и была подруга Януковича Повалий. Артистка вынуждена была дважды выходить на сцену, так как во время ее выступлений главные гости мероприятия покидали зал.

Зеленский в студии "В гостях у Гордона" Скриншот из видео

"Мы выступали на мероприятии, где был Медведев и Янукович. Уже смешно, но история есть история. Тогда была какая-то группа и была Повалий. Причем за выступлениями наблюдали только 2 человека – президенты. Когда на сцену вышла Таисия, они встали и ушли из зала", – рассказал Зеленский.

Также Владимир добавил, что из-за конфуза с Повалий актерам "Квартала" пришлось задержаться на мероприятии на полтора часа, чтобы еще раз представить артистку.

Зеленский в студии "В гостях у Гордона" Скриншот из видео

"Мы выходим, два гостя (Янукович и Медведев – Ред) уже в халатах. Показали вторую часть выступления, затем опять оглашаем Повалий, она выходит на сцену, а зрители вновь покидают зал. Повалий, кстати, так и не спела", – поделился Зеленский, добавив, что в конце мероприятия Янукович отметил, что "ему очень понравилось, как выступила Таисия", несмотря на то, что та не успела спеть ни одной композиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский впервые рассказал о звонке юмориста Михаила Задорнова перед смертью. Так, оказалось, артист звонил Зеленскому, чтобы поблагодарить его за работу юмористической студии "Квартал 95".