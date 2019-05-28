Вслед за Вакарчуком? Олег Винник собрался в Раду со своей партией

В сети появилась информация, что украинский секс-символ, поп-певец Олег Винник собрался баллотироваться в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Об этом сообщила журналистка и ведущая Янина Соколова в студии телеканала ATR в разговоре с журналистом Айдером Муждабаевым. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, по словам Соколовой, ей написал незнакомый мужчина и предложил поучаствовать в парламентских выборах в составе новой политической партии "Моя стабильность", где первым лицом является Олег Винник. Также в списке и народный артист Украины Виктор Павлик.

Винник и Вакарчук

"Я не знаю, где они достали мой номер, мужчина, который писал мне, сказал, что контактами поделился Виктор Павлик, а с ним, в свою очередь, Фагот (лидер группы ТНМК). Это уже седьмая партия, которая предложила мне войти в их списки", – высказалась Янина.

Соколова отметила, что отказалась от "столь заманчивого предложения". При этом она не уточнила, фейковой ли была эта информация, или правдивой.

Янина Соколова Скриншот видео (YouTube)

Также Янина показала Муждабаеву переписку с этим мужчиной на своем смартфоне, однако в кадр видео это не попало.

Отметим, во внеочередных выборах в Верховную Раду также примет участие и знаменитый украинский певец, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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