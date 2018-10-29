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''Всему должен быть предел!'' Участницу ''Танців з зірками'' затравили в сети за слабое выступление

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Известная украинская телеведущая и одна из участниц пятого сезона шоу "Танці с зірками" Леся Никитюк спровоцировала волну гнева у зрителей после неудачного номера, который продемонстрировала в ходе десятого эфира.

Так, артистка станцевала диско вместе с партнером другой участницы, Димой Жуком, который заменил на проекте Женю Кота. Выступление не особо впечатлило жюри, однако они поставили Лесе балл, выше среднего - 26. Столь лояльное отношение к конкурсантке возмутило пользователей Instagram, которые на странице "Танцев" оставили массу гневных комментариев.

В ходе зрительского голосования Никитюк стала одним из лидеров, что позволило ей продолжить участие в шоу, не попав даже в зону риска. Собственно, тот факт, что "нетанцующая" телеведущая беспрепятственно переходит из эфира в эфир, и смутил зрителей.

''Всему должен быть предел!'' Участницу ''Танців з зірками'' затравили в сети за слабое выступление

"Всему должен быть предел! Леся - хорошая телеведущая, но слабый участник, неужели она сама этого не видит? Пора уже уходить", - призвали Лесю покинуть шоу фанаты.

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"Зрячие люди понимают, что это не танцы, но какие-то одержимые фанаты голосуют. Надоело, честное слово. У нее самой есть "стоп"?" - возмутились фолловеры.

''Всему должен быть предел!'' Участницу ''Танців з зірками'' затравили в сети за слабое выступление

''Всему должен быть предел!'' Участницу ''Танців з зірками'' затравили в сети за слабое выступление

''Всему должен быть предел!'' Участницу ''Танців з зірками'' затравили в сети за слабое выступление

''Всему должен быть предел!'' Участницу ''Танців з зірками'' затравили в сети за слабое выступление

''Всему должен быть предел!'' Участницу ''Танців з зірками'' затравили в сети за слабое выступление

''Всему должен быть предел!'' Участницу ''Танців з зірками'' затравили в сети за слабое выступление

''Всему должен быть предел!'' Участницу ''Танців з зірками'' затравили в сети за слабое выступление

Выступление Леси Никитюк и Димы Жука:

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали лидеров и аутсайдеров шоу "Танці з зірками". Так, по прогнозам аналитиков, шансы на победу продолжают расти у Иракли Макацарии и Мишель Андраде.

Читайте все новости по теме "Танцы со звездами" на OBOZREVATEL.

Тема
Танцы со звездами
Персона
Леся Никитюк
Объект
Танці з зіркам
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