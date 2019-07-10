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"Всем себя предлагаешь!" Кароль в прозрачном платье без белья разозлила сеть

6.2т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором позировала в очень откровенном образе.

Так, артистка сфотографировалась в прозрачном платье, под которым, очевидно, нет белья. Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Поклонники 34-летней Тины бурно отреагировали на горячий снимок. Многие традиционно расхвалили певицу за смелость и женственность, другим же изображение показалось вульгарным.

Тина Кароль в прозрачном платье без белья

Тина Кароль в прозрачном платье без белья

Instagram @tina_karol

Так, фолловеры Кароль указали ей, что подобными образами она словно "предлагает себя мужчинам". Некоторые из них оставили весьма дерзкие комментарии.

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"Та найди уже кого-то себе, а то такое впечатление что всем себя предлагаешь, а толку – 0", – возмутились фаны.

"А платье все ниже и ниже. Образ – печальные сиськи", – подметили хейтеры звезды.

"Всем себя предлагаешь!" Кароль в прозрачном платье без белья разозлила сеть
"Всем себя предлагаешь!" Кароль в прозрачном платье без белья разозлила сеть
"Всем себя предлагаешь!" Кароль в прозрачном платье без белья разозлила сеть
"Всем себя предлагаешь!" Кароль в прозрачном платье без белья разозлила сеть
"Всем себя предлагаешь!" Кароль в прозрачном платье без белья разозлила сеть
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"Мы не ожидали такого!" Кароль показала грудь в прозрачном топе

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время:

"Всем себя предлагаешь!" Кароль в прозрачном платье без белья разозлила сеть

Instagram @tina_karol

"Всем себя предлагаешь!" Кароль в прозрачном платье без белья разозлила сеть

Instagram @tina_karol

"Всем себя предлагаешь!" Кароль в прозрачном платье без белья разозлила сеть

Instagram @tina_karol

"Всем себя предлагаешь!" Кароль в прозрачном платье без белья разозлила сеть

Instagram @tina_karol

"Всем себя предлагаешь!" Кароль в прозрачном платье без белья разозлила сеть

Instagram @tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

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Персона
Тина Кароль
Тег
шоу-бизнес
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