"Всем этого хочется": Зианджа призналась Гагарину о пополнении в семье

Певица-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна как певец-фрик Борис Апрель, призналась, что собирается заводить детей.

По словам знаменитости, о таком шаге мечтает каждая девушка. Такое признание Зианджа сделала Артему Гагарину в рамках рубрики BACKSTAGE восьмого сезона проекта "Голос країни" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Трансгендер призналась, что на данный момент она свободна, но часто ходит на свидания. А в будущем мечтает о семье и детях.

"Детей планирую, но позже. Сейчас я не готова к такой ответственности, но хотелось бы семью! Всем девушкам этого хочется!" - сказала Зианджа.

Зианджа Пресс-служба Артема Гагарина

На вопрос Гагарина о том, хотелось ли Зиандже уходить из шоу-бизнеса на длительный срок в десять лет, артистка ответила: "Я была таким маленьким ребенком, мне нужно было повзрослеть. Я набралась опыта, освоила новые профессии. Теперь я человек с высшим экономическим образованием".

Зианджа рассказала Артему Гагарину, что помимо получения высшего образования, год прожила в изоляции в китайских горах. И это был полностью ее выбор - она решила сбежать от социума, читать книги, смотреть фильмы, писать песни и наслаждаться собой.

Артем Гагарин и Зианджа Пресс-служба Артема Гагарина

Период отшельничества закончился и Зианджа сообщила, что после участия в восьмом сезоне шоу "Голос країни" хотела бы попробовать себя в роли актрисы и ведущей развлекательного шоу.

Также певица призналась, что ее родители живут в аннексированном Крыму, поэтому она их не навещает.

"Я туда не езжу, мы встречаемся на нейтральной территории", - откровенничает участница "Голосу країни".

Как сообщал "Обозреватель", ранее певица Тина Кароль похвалила ноги Зианджи.