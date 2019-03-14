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''Всех в поля!'' Известный актер вызвал споры в сети предложением для детей России

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У школьников России должны быть не смартфоны, а обычные кнопочные телефоны, с которыми у детей не будет соблазна играть в игры, "лазить по всяким неприличным сайтам" и снимать рассерженных педагогов.

С таким предложением выступил российский актер, звезда картин "Турецкий Гамбит", "Бандитский Петербург" Дмитрий Певцов. Видеообращение артиста с сыном распространилось в Twitter, где вызвало споры пользователей соцсети.

''Всех в поля!'' Известный актер вызвал споры в сети предложением для детей России

Фото: globalsib.com

"Дорогие родители моих одноклассников, я теряю своих лучших друзей. Они становятся игроманами", - заявил сын Певцова.

"Дело в том, что у наших детей в школе смартфоны, которые позволяют закачивать игры и лазить по всяким неприличным сайтам", - добавил отец, предложивший родителям заменить смартфоны детей на простые кнопочные телефоны.

"Спасайте своих детей от этой ужасной болезни. Помогите мне не потерять своих одноклассников. Мне не о чем с ними уже разговаривать", - снова продолжил сын.

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Ролик просмотрели более 5 тыс. пользователей. Некоторые поддержали Певцова, некоторые же посчитали позицию артиста "совдеповской" и "бредовой".

"К черту прогресс! Всех в поля", - стали шутить в комментариях - "В кнопочном телефоне тоже можно найти пару игр", "Причем самые затягивающие - Тетрис и Змейку", "Дети всегда играли в игры. На то они и дети".

''Всех в поля!'' Известный актер вызвал споры в сети предложением для детей России
''Всех в поля!'' Известный актер вызвал споры в сети предложением для детей России
''Всех в поля!'' Известный актер вызвал споры в сети предложением для детей России

Как писал ранее OBOZREVATEL, российские продюсер Рубен Дишдишян и режиссер Сергей Урсуляк намерены снять в Украине продолжение сериала "Ликвидация" о борьбе советской власти с преступностью в послевоенной Одессе.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Дмитрий Певцов
Место
Россия
Теги
видеоНовости России
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