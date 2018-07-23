"Всех можно совратить": экс-судья "Х-Фактора" сделал интимное признание

Именитый российский музыкальный критик и экс-судья украинского вокального шоу "Х-фактор" Сергей Соседов, который в 2017 году угодил в базу "Миротворца", резко высказался о количестве гомосексуалистов в российском шоу-бизнесе и сделал откровенное признание о своей личной жизни.

Так, по словам Сергея, многие представители шоубиза в интимной жизни придерживаются нетрадиционных взглядов, более того, у него самого случались романы с известными мужчинами, среди которых были и женатые. Об этом Соседов рассказал в интервью изданию "Собеседник".

На вопрос о том, есть ли "натуралы" среди российских звезд, Сергей ответил, что они есть, но их очень мало. Более того, многие мужчины меняют время от времени свою ориентацию, так как поддаются влиянию других.

Сергей Соседов ХОЧУ.ua

"Конечно, есть, но их не так много. Вообще все зависит от ситуации: всех можно совратить. У меня тоже были такие случаи, когда случался интим с женатыми мужчинами. Они говорили: главное, чтобы не знала жена и никто другой. А так все прекрасно!" - отметил Соседов.

Также он объяснил, почему, по его мнению, современные артисты очень редко признаются в связях с мужчинами.

"Они боятся, потому что поклонницы уйдут. Зачем им рассказывать о своей жизни, наоборот, люди должны думать, что артисты разведены или одиноки. Чтобы каждая женщина мечтала выйти за него замуж. В этом игра – в отношениях между артистом и зрителями. Не нужно раскрывать таких вещей", - подытожил музыкальный критик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у российского журналиста, музыкального критика, а также экс-судьи украинского вокального талант-шоу "Х-фактор" Сергея Соседова нашли опасные опухоли.