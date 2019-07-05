Всегда рады детям из Крыма и Донбасса — член жюри "Черноморских игр" Валентин Коваль

С 26-го по 28 июля в Скадовске пройдет традиционный песенный фестиваль "Черноморские игры".

За годы существования он стал одной из культовых площадок страны, где зажигаются молодые украинские звезды. Здесь начинали Тина Кароль, Настя Каменских, MONATIK, зарождался дуэт "Время и Стекло", блистала Оля Полякова и многие другие исполнители, которых сейчас принято именовать с приставкой "супер".

В канун новых "Черноморских игр" OBOZREVATEL приготовил серию интервью с членами жюри и некоторыми именитыми участниками. Первым нашим собеседником стал член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, представитель состава жюри Валентин Коваль.

- С какими эмоциями поедете в этом году на "Черноморские игры"?

- Это трудно выразить словами – едешь как к старым друзьям, но понимаешь, что будет много новых открытий. Поэтому, наверное, главная эмоция – всё-таки любопытство: приедет новая детвора с сумасшедшим уровнем и талантов и желания победить.

- Помните первый раз, когда вы поехали на этот фестиваль? Что поменялось за эти годы?

- Прекрасно помню, хоть было это 21 год назад. Городок был тихий и пустой, местные рассказывали о былой славе всесоюзной детской здравницы и сокрушались, что времена эти ушли навсегда. Мы делали вид, что мы тут как раз, чтобы все вернуть (кроме совка, разумеется), хотя в это верилось с трудом.

Меня поселили в какой-то супер-комнате в одном из пансионатов, и я с трудом оторвал простыню от матраса – она просто вросла в него вместе с плесенью… Но из года в год в Скадовске возникали сначала ресторанчики и кафе, потом гостинички и гостиницы, и сегодня в дни фестиваля городок бурлит, как любой европейский приморский город!

- Что нового будет в этом году?

- Для меня главное – это новые дети, новые песни, новые надежды. Уверен, появятся новые световые и звуковые приборы – мы же привыкли удивлять зрителя! Наверняка появятся новые друзья – без этого не проходит ни одно событие "Таврийских игр".

- А дети такие же или новое поколение чем-то отличается от первопроходцев фестиваля?

- Думаю, что дети за 20 лет не сильно изменились, они такие же талантливые и непоседливые. У нового поколения разве что на несколько порядков выше качество фонограмм, часто авторские песни звучат не хуже мировых хитов. И нужно отметить, что появился такой себе новый вид конкурсантов – профессионалы кастингов и телепроектов. К этому можно по-разному относиться, но это – черта времени: 6-7-летний ребенок может чувствовать себя на сцене спокойней и уверенней 16-летнего, если у первого за плечами пара талант-шоу, а второй впервые вырвался из своего городка.

- В этом году будут дети из Крыма? C оккупированного Донбасса? Для них предусмотрены льготы?

- Мы всегда рады видеть детей из Крыма и Донбасса, детей не должно касаться то, в чем виноваты взрослые. Льгот особых нет – разве что на этапе отбора мы относимся к ним менее строго. Но после приезда в Скадовск они попадают в абсолютно равные условия, и конкурс есть конкурс. Мы всегда исповедовали правило, что само участие в финальной части конкурса говорит об уровне и является хорошей стартовой площадкой, особенно для старших участников. Поэтому предварительный отбор такой строгий. Как правило все финалисты – уже одной ногой в шоубизе.

- Если самые талантливые захотят переехать с оккупированных территорий, то могут рассчитывать на вашу помощь?

- Если речь идет о профессиональных вопросах, то я с радостью рекомендую педагогов, учебные заведения, даю советы по многим направлениям развития артистов. Но нужно сказать, сегодня с этим в Украине намного лучше, чем 15-20 лет назад.

- Ребенок выигрывает "Черноморские игры". Расскажите, что с ним происходит дальше? Он гарантированно получает какую-то поддержку или это зависит от того, понравится ли он какому-то продюсерскому центру?

- Мы – это конкурс. И после вручения наград и подарков наши отношения с участниками, как правило, прекращаются. Но человек – сложное существо: мы помним друг друга, мы чувствуем себя эмоционально связанными, мы готовы реагировать на любую просьбу. Случается так, что встречаешь какого-то продюсера, и он спрашивает "а нет ли на примете кого-то такого и такого?" - и начинается поиск телефонов, адресов, профилей в фейсбуке…

Несколько очень ярких нынешних звезд именно так и засияли – в прошлом – лауреаты "Черноморских", сегодня – топовые исполнители. А бывает и по-другому: победил (или даже не победил), но сказал себе "я теперь точно стану звездой". И начал буквально "рыть землю" - учеба, педагоги, другие конкурсы – и получилась новая звезда. Приятно, когда вспоминаешь те самые первые робкие шаги по сцене фестиваля, глядя на нынешних кумиров.

- Как устроена работа с несовершеннолетними? Они могут подписать контракт или это делают их родители? Им оказывается какая-то юридическая поддержка при подписании контракта?

- В Украине нет законов, которые сделали бы такие контракты действенным инструментом в создании шоубизнесовых звезд. У нас все еще старое советское законодательство о труде, по которому можно уйти от работодателя через 14 дней после написания заявления об увольнении. Поэтому любой контракт при наличии хорошего адвоката и определенной смелости – ничто.

Я всегда удивлялся смелости тех, кто называет себя продюсером. С другой стороны – у нас нет понимания, в чем состоит задача и в чем профессионализм продюсера – нет такой профессии, нет шкалы для оценки. Так что с этим лично у меня – сложно.

- Есть ли в планах реформа фестиваля? Возможно изменение категорий? Разделение их по жанрам? Ждать ли в этом году рэп-исполнителей среди конкурсантов?

- Мы давно прошли этап поиска чего-то нового в форме фестиваля. Нынешняя нам представляется вполне стройной и рабочей. Что касается жанров – на отбор присылают самую разную музыку. Если членам отборочного жюри покажется, что в текущем году стоит выделить какой-то жанр в отдельную номинацию – мы вправе обратиться с этой идеей к организаторам.

- Три вещи, которые вы бы хотели изменить в фестивале прямо сейчас?

- Если серьезно, то я бы ничего не менял. Может, попросил бы государство обратить внимание на талантливых детей и на тех, кто работает с ними десятилетиями. Когда-то были мечты сделать фестиваль международным и собрать участников со всего Причерноморья – но это совершенно другой уровень затрат, если делать качественно, как мы привыкли.

А если в шутку – я бы сцену переставил в море, а зрителей бы посадил в лодки. Было бы красиво и не так жарко.

- Дадите напутствие будущим участникам "Черноморских игр-2019"?

- Всегда говорю одно и то же. "Черноморские игры" – это только начало большого и трудного пути. И это – очень легкое, радостное и высокопрофессиональное начало. Нужно получить удовольствие от участия и не сильно расстраиваться, если получилось не все, о чем мечталось.

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