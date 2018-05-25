"Всегда ходил по краю": оскандалившийся с Москвой Козловский нашел себе оправдание

Украинский певец Виталий Козловский, который 9 мая тайно выступил в Москве по случаю Дня победы, нашел себе оправдание.

Объяснение того, почему он принял решение выступить в стране-агрессоре, артист опубликовал в характерной ему стихотворной манере в социальной сети Instagram.

"Я всегда ходил по краю, и по краю иду.

Понимая и зная, что сорваться могу.

Без обычной страховки, так легко упасть вниз,

Я глаза закрываю на абсурднейший риск.

Не любитель экстрима, пошлой глупости враг,

Как-то необъяснимо почему в жизни так?!

Почему избегая все прямые пути,

Я себя вынуждаю вновь по краю идти?!

Нет, не буду лукавить даже перед собой,

Что движенье по краю - это выбор лишь мой!" - смело написал Козловский.

Напомним, заслуженный артист Украины, эстрадный певец Виталий Козловский засветился на концерте в Москве и лишь после того, как в сети стали появляться фото мероприятия с участием украинца, на его личной странице в Facebook появилось обращение - артист объяснил свой визит в столицу РФ и рассказал, почему считает, что все сделал правильно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее концерт Козловского отменили в его родном Львове, а также в Киеве и Одессе.