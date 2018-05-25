"Всегда ходил по краю": оскандалившийся с Москвой Козловский нашел себе оправдание

Украинский певец Виталий Козловский, который 9 мая тайно выступил в Москве по случаю Дня победы, нашел себе оправдание.
Объяснение того, почему он принял решение выступить в стране-агрессоре, артист опубликовал в характерной ему стихотворной манере в социальной сети Instagram.
"Я всегда ходил по краю, и по краю иду.
Понимая и зная, что сорваться могу.
Без обычной страховки, так легко упасть вниз,
Я глаза закрываю на абсурднейший риск.
Не любитель экстрима, пошлой глупости враг,
Как-то необъяснимо почему в жизни так?!
Почему избегая все прямые пути,
Я себя вынуждаю вновь по краю идти?!
Нет, не буду лукавить даже перед собой,
Что движенье по краю - это выбор лишь мой!" - смело написал Козловский.
Напомним, заслуженный артист Украины, эстрадный певец Виталий Козловский засветился на концерте в Москве и лишь после того, как в сети стали появляться фото мероприятия с участием украинца, на его личной странице в Facebook появилось обращение - артист объяснил свой визит в столицу РФ и рассказал, почему считает, что все сделал правильно.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее концерт Козловского отменили в его родном Львове, а также в Киеве и Одессе.