"Все идет по плану": новый клип Шнура "порвал" сеть

Во вторник, 28 мая, российская группа "Ленинград" презентовала клип на песню "Кабриолет", обещанный фронтменом Сергеем Шнуровым, когда он говорил о роспуске музыкального коллектива.

Соответствующий ролик был опубликован в официальном YouTube-канале и за несколько часов набрал больше 250 просмотров (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Клип был посвящен легендарному музыканту Егору Летову ("Гражданская оборона"), о чем свидетельствуют слова в припеве "Все идет по плану". Сюжет развивается вокруг невесты, которую играет актриса Алла Михеева из "ЛНР". Девушку после бурной вечеринки разбудил телефонный звонок жениха, который напоминает, что у них в этот день свадьба.

"Ленинград" - "Кабриолет" Героиня спешит на свадьбу (скриншот)

Не совсем трезвая героиня спешно собралась, села в свою иномарку, и, сбивая различные предметы на своем пути, поспешила на свадьбу. Невеста умудряется привести себя в порядок, держа руль, снести крышу машины, превратив ее в кабриолет, и даже случайно стащить сейф с деньгами.

"Ленинград" - "Кабриолет" (сцена с сейфом) кадр из видео

В этот момент жених Сергей Шнуров уже отчаялся увидеть даму сердца на церемонии, но та, как оказалось, действительно успела на собственную свадьбу.

"Ленинград" - "Кабриолет" (Сергей Шнуров) Кадр из клипа

"Ленинград" - "Кабриолет" (невеста) скриншот

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику! (18+)

Клип вызвал ажиотаж в сети. Поклонники написали, что ролик получился лучше, чем сама песня.

"Шнур, соберись, какой раз уже клип намного лучше, чем песня", "Клип как всегда на высоте! Но как же я скучаю по нулевым, вот это была музыка", "Вояж никто не переплюнет", "Чего только не сделает женщина, чтобы успеть выйти замуж", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта Сергей Шнуров объявил о закрытии группы "Ленинград". Коллектив был основан в 1997 году. Фронтмен успокоил поклонников, что коллекив просуществует еще год и проведет прощальное турне. За это время должно выйти два клипа. OBOZREVATELвспомнил 5 нашумевших роликов банды Шнура.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!