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СпортLady

"Все хорошо": украинская звезда похвасталась дорогой в Россию

1.7тЧитать новость на украинском

Опальная украинская поп-исполнительница Анна Седокова, которая последнее время проживает и работает в России, погостила с маленьким сыном Гектором в Киеве и снова отправилась в Москву, чем охотно похвасталась своим поклонникам в Instagram.

На личной странице в соцсети артистка опубликовала снимок из поезда, в котором отметилась в районе российского города Брянск. К своей фотографии с ребенком Седокова добавила небольшой рассказ о том, как проходит их "путешествие".

"Проводник Владимир сделал нам горячие бутерброды, я вкуснее давно уже не ела. И чай. Сладкий сладкий. Так что, во мне сейчас четыре бутерброда и много сахара. А еще, много счастья. Ведь все хорошо", - написала артистка.

10 утра. Путешествие идёт нормально.) Гектор так смешно спит, находит мою ногу головой и утыкается в неё носом. Я его пыталась забрать, но безуспешно. Нужно спать на маминой ноге ))) Конечно, не долго, конечно, это не совсем удобно, но , мне кажется эта связь, которая ещё в животике была, точно между нами осталась ❤️ Проводник Владимир сделал нам горячие бутерброды, я вкуснее давно уже не ела. И чай. Сладкий сладкий ) Так что, во мне сейчас 4 бутерброда и много сахара. А ещё, много счастья.) Ведь все хорошо 🙏🏼

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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Всего за несколько часов пост знаменитости собрал более 70 тыс. лайков.

Напомним, недавно певица Анна Седокова оскандалилась с появлением в прямом эфире российского пропагандистского телеканала "Первый", чтобы поддержать сборную России по футболу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Анна Седокова намекнула на решение скандала с правом на детей.

Персона
Анна Седокова
Объекты
соцсетиInstagram
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