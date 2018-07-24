"Все хорошо": украинская звезда похвасталась дорогой в Россию

Опальная украинская поп-исполнительница Анна Седокова, которая последнее время проживает и работает в России, погостила с маленьким сыном Гектором в Киеве и снова отправилась в Москву, чем охотно похвасталась своим поклонникам в Instagram.

На личной странице в соцсети артистка опубликовала снимок из поезда, в котором отметилась в районе российского города Брянск. К своей фотографии с ребенком Седокова добавила небольшой рассказ о том, как проходит их "путешествие".

"Проводник Владимир сделал нам горячие бутерброды, я вкуснее давно уже не ела. И чай. Сладкий сладкий. Так что, во мне сейчас четыре бутерброда и много сахара. А еще, много счастья. Ведь все хорошо", - написала артистка.

Всего за несколько часов пост знаменитости собрал более 70 тыс. лайков.

Напомним, недавно певица Анна Седокова оскандалилась с появлением в прямом эфире российского пропагандистского телеканала "Первый", чтобы поддержать сборную России по футболу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Анна Седокова намекнула на решение скандала с правом на детей.